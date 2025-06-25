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TPBL／綁定兩核心後不放棄找NBA球星 雲豹選秀鎖定後衛

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
雲豹在綁定兩大本土核心後，仍不放棄尋找NBA球星助拳。記者劉肇育／攝影
雲豹在綁定兩大本土核心後，仍不放棄尋找NBA球星助拳。記者劉肇育／攝影

TPBL桃園台啤永豐雲豹在近期陸續與兩大本土核心高錦瑋、林信寬分別簽下5年和7年續約後，執行長張建偉在今天透露，在聯盟新賽季洋將薪資可能放寬的情況下，仍不放棄接洽NBA球星加入的可能性，至於在選秀策略上則將鎖定後衛，繼續為高錦瑋尋找幫手。

過去曾促使「魔獸」霍華德、「表弟」卡森斯加盟的雲豹，儘管上賽季一度傳出將尋找「飆風玫瑰」羅斯加入最終無疾而終，不過執行長張建偉在今天透露，在聯盟新賽季可能放寬洋將薪資限制（洋將月薪以總額作為限制）的情況下，將以「一盤洋將」為概念，且不放棄尋找NBA等級球星加入的可能性。

張建偉強調，儘管目前關於洋將薪資的規定還沒定案，但自己一直都有在跟具有一定NBA資歷的球員做接洽，尤其是「一盤洋將」的概念將讓球團有更多選擇方案，也考驗球團的謀略以及想要呈現什麼樣的球風。

對於洋將是否有機會如霍華德或是卡森斯一般在台灣職籃再度刮起新炫風，張建偉則是說：「我覺得沒有一定會讓球迷嚇到，畢竟現在球迷已經見怪不怪，不過新的賽季肯定不會是一般檔次或是像過去一樣，尤其當你把薪資拉到一定程度後，NBA不是遙不可及的，他們會選擇來台可能也有其他考量和發展。」

至於昨天傳出TPBL選秀會將於8月11日登場，且雙聯盟目前也仍在討論是否進行聯合選秀，營運長顏行書則坦言，儘管目前已經有物色的幾名後衛人選，希望能減少高錦瑋的上場時間與壓力，但最終如果決定合併選秀，順位怎麼安排，也都可能影響到選人策略。

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