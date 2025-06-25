快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／坦言高錦瑋很特別 顏行書：續約價碼讓我也羨慕

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
高錦瑋與雲豹隊簽約後宣布捐贈300萬元給他從小長大的「天主教善牧兒童之家」，雲豹球團也響應捐出同額的300萬元。記者劉肇育／攝影
高錦瑋與雲豹隊簽約後宣布捐贈300萬元給他從小長大的「天主教善牧兒童之家」，雲豹球團也響應捐出同額的300萬元。記者劉肇育／攝影

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布與當家球星高錦瑋續簽7年合約，並在第3年起附帶旅外條款，球隊營運長顏行書坦言，高錦瑋確實是一位相當特別的球員，過去兩年的表現也遠超球團預期，而這次球團以相當具有誠意的條件與他續約，也讓顏行書直言自己也很羨慕。

高錦瑋本賽季代表雲豹繳出平均16.7分、6.4助攻、5籃板、1.5抄截的亮眼數據，一度是年度MVP的熱門人選，最終也拿下年度第一隊、年度人氣王、助攻王等多項殊榮，確立雲豹一哥的地位。

對於雲豹球團這次以7年且附帶旅外條款的合約與高錦瑋完成續約，執行長張建偉表示，在兩年前將高錦瑋和日前已提前續下5年合約的林信寬一同選入時，他們就感受到自己的責任並且扛起球隊核心，這也讓球團明白如何留下兩人將是首要任務，也知道未來可能不會再有第二次這樣的機會。

營運長顏行書則指出，高錦瑋過去兩年表現不僅超出球團預期，更是讓人充分感受到他的特別之處，因此雲豹也決定用一張「讓他很滿意、我們也很大方」的合約與他完成續約，「相信這是大家都會羨慕的數字，至少我就很羨慕。不過我們的合約中有很多不是以金錢作為衡量，包括這次的慈善捐贈，對於小高來說他認為合約金額反而是次要，更多的是回饋社會。」

顏行書也表示，這次續約也希望高錦瑋能夠像鄧肯（Tim Duncan）、布萊恩（Kobe Bryant）等人一樣「一人一城、效力一輩子」，「不過我們更期待的是兩年後小高跟信寬都能旅外，希望他們能夠衝出亞洲，到更高層級的聯賽。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

高錦瑋 顏行書 籃球 林信寬

延伸閱讀

TPBL／與雲豹簽下7年長約想做什麼？高錦瑋：只想去練球

TPBL／公布年度最佳陣容名單 林書豪領銜第1隊

TPBL／林書豪、高錦瑋領銜年度陣容 國王4人入選最多 

TPBL／高柏鎧奪年度防守球員 攜手林書豪等4將入選防守第一隊

相關新聞

TPBL／與雲豹簽下7年長約想做什麼？高錦瑋：只想去練球

TPBL台啤永豐雲豹隊今天宣布與陣中主力後衛「小高」高錦瑋簽下7年長約，據悉年薪將達8位數，雲豹也為他舉辦續約記者會，並...

TPBL／坦言高錦瑋很特別 顏行書：續約價碼讓我也羨慕

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布與當家球星高錦瑋續簽7年合約，並在第3年起附帶旅外條款，球隊營運長顏行書坦言，高錦瑋確實是一位...

SBL／基隆籃球隊發英雄帖招球隊 最快明年1月球季可開打

基隆市政府為提升學校及全民基層籃球競技實力，將成立SBL基隆市籃球隊，經召開相關運動產業、專家、學者及體育團體諮詢會議後...

籃球／雙職籃聯合選秀還在談 陳建州：先各自做好準備

PLG與TPBL是否於休賽季合併的議題再度成為話題，在近日雙方接連拋出合作意願後，是否會在今年先試行聯合選秀也引發關注，...

瓊斯盃／國手初體驗 最強高中生林現惟期待對決陳盈駿

我國旅美小將林現惟今年瓊斯盃將披上中華白隊戰袍出賽，也是他球員生涯至今首度入選國手，在今天的記者會上他也透露，最期待能與...

瓊斯盃／台美混血勢力助拳 洪蓓文、賀博在加州就相識

2025雙北瓊斯盃國際籃球邀請賽將在7月點燃戰火，今年不僅賀家兄弟賀丹、賀博第三度返台參賽，由世大運女籃化身的中華白也加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。