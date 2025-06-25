TPBL／坦言高錦瑋很特別 顏行書：續約價碼讓我也羨慕

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布與當家球星高錦瑋續簽7年合約，並在第3年起附帶旅外條款，球隊營運長顏行書坦言，高錦瑋確實是一位相當特別的球員，過去兩年的表現也遠超球團預期，而這次球團以相當具有誠意的條件與他續約，也讓顏行書直言自己也很羨慕。

高錦瑋本賽季代表雲豹繳出平均16.7分、6.4助攻、5籃板、1.5抄截的亮眼數據，一度是年度MVP的熱門人選，最終也拿下年度第一隊、年度人氣王、助攻王等多項殊榮，確立雲豹一哥的地位。

對於雲豹球團這次以7年且附帶旅外條款的合約與高錦瑋完成續約，執行長張建偉表示，在兩年前將高錦瑋和日前已提前續下5年合約的林信寬一同選入時，他們就感受到自己的責任並且扛起球隊核心，這也讓球團明白如何留下兩人將是首要任務，也知道未來可能不會再有第二次這樣的機會。

營運長顏行書則指出，高錦瑋過去兩年表現不僅超出球團預期，更是讓人充分感受到他的特別之處，因此雲豹也決定用一張「讓他很滿意、我們也很大方」的合約與他完成續約，「相信這是大家都會羨慕的數字，至少我就很羨慕。不過我們的合約中有很多不是以金錢作為衡量，包括這次的慈善捐贈，對於小高來說他認為合約金額反而是次要，更多的是回饋社會。」

顏行書也表示，這次續約也希望高錦瑋能夠像鄧肯（Tim Duncan）、布萊恩（Kobe Bryant）等人一樣「一人一城、效力一輩子」，「不過我們更期待的是兩年後小高跟信寬都能旅外，希望他們能夠衝出亞洲，到更高層級的聯賽。」

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