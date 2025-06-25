TPBL／與雲豹簽下7年長約想做什麼？高錦瑋：只想去練球

TPBL台啤永豐雲豹隊今天宣布與陣中主力後衛「小高」高錦瑋簽下7年長約，據悉年薪將達8位數，雲豹也為他舉辦續約記者會，並送上「豹高藝籌」續約紀念Ｔ恤、「豹展鴻圖」匾額和價值超過20萬美元的電動智慧自行車，談到簽下大約後最想為自己做的事情，高謹瑋則笑著表示，只想去練球。

雲豹在上周宣布與陣中年輕核心林信寬簽下5年長約後，今天再宣布與本季包辦年度第一隊、年度人氣王等多項殊榮的高錦瑋也完成續約，且合約年限更是長達7年，且同樣附帶第三年起的旅外條款，據悉雲豹提供的年薪也突破8位數，誠意十足。

在今天的記者會上，雲豹球團也準備了三項賀禮送給高錦瑋，包括了「豹高藝籌」續約紀念Ｔ恤、「豹展鴻圖」匾額，以及為目前都以YouBike或是徒步前往練球的他送上一台價值20萬美元的「EQUICK電動智慧自行車」作為續約禮物。

同時高錦瑋也在今天與雲豹球團一同宣布回饋自己從小長大的「天主教善牧兒童之家」300萬元，雲豹球團也加碼捐出同額的300萬元，合計600萬元，談到簽下合約後做的第一件事就是回饋一路幫助自己的「天主教善牧兒童之家」，高錦瑋說：「我是從這個地方出來的，一直都很感謝他們在籃球路上支持著我，我也希望等我有能力的那天能夠回饋他們。」

以全新髮型出席記者會的高錦瑋坦言，簽下這份7年合約後也是個更重責任的開始，所以當被問到簽約後最想為自己做的一件事是什麼時？他則笑說「只想練球」；對於雲豹球團希望他能夠像是鄧肯（Tim Duncan）、布萊恩（Kobe Bryant）等人一樣，生涯只為一支球隊效力，高錦瑋則說：「我的偶像是柯瑞（Stephen Curry），這不僅是欣賞他的球技，也因為他對於家人和身邊人的負責，這也是我想要做的事情。」

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