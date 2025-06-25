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SBL／基隆籃球隊發英雄帖招球隊 最快明年1月球季可開打

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
SBL基隆籃球隊發英雄帖招球隊，最快明年1月球季可開打。圖／基隆市政府提供
SBL基隆籃球隊發英雄帖招球隊，最快明年1月球季可開打。圖／基隆市政府提供

基隆市政府為提升學校及全民基層籃球競技實力，將成立SBL基隆市籃球隊，經召開相關運動產業、專家、學者及體育團體諮詢會議後，以公開招標方式辦理，市府向各界優質廠商及好手下英雄帖，為招募球隊，招標金額為新臺幣2700萬元。如果順利，最快明年1月球季可開打。

市長謝國樑積極推動成立SBL成在地籃球隊，今年起每年編列3千萬、執行3年，市府希望透過成立SBL基隆球隊，結合專業職業等級的選手及教練資源，協助提升學校籃球競技實力，深耕在地籃球發展。

基隆市政府去年宣布成立SBL基隆市屬在地籃球隊計畫，今年1月市議會決議通過後，4月參考採納專家學者各界人士建議，規畫出「超級籃球聯賽球隊基隆市籃球隊勞務採購案」，及「基隆市籃球隊委託專案管理服務案」，共計2採購案，以公開招標方式辦理。

其中委託專案管理服務案」6月決標評選出優勝廠商，負責球隊監督、管理；籃球隊勞務採購案則為球隊營運，招募球隊招標金額為2700萬元，第一次公開招標未達3家，6月26日第二次公告上網招標，有意投標者，可於6月30日止前往投領標。

基隆市政府表示，市府透過專業球隊資源開拓銜接路徑，有助提升學校及全民基層籃球競技實力，經召開相關運動產業、專家、學者及體育團體諮詢會議後，以公開招標方式辦理。

教育處長徐嬿立說， 詳細招標資訊可至政府電子採購網查詢，歡迎全國熟悉籃球運動產業，有相關行銷背景及實務經驗，具跨領域整合能力之優質廠商踴躍參與投標，共同為基隆籃球發展努力，攜手打造運動城市。

教育處表示，如順利決標完成球隊招募工作，即可參加超級籃球聯賽新一年度賽事，預計明年1月開打，詳細賽程時間將配合中華民國籃球協會規畫進行。

SBL基隆籃球隊發英雄帖招球隊，最快明年1月球季可開打。圖／基隆市政府提供
SBL基隆籃球隊發英雄帖招球隊，最快明年1月球季可開打。圖／基隆市政府提供

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