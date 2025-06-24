快訊

Albee不忍了！發文否認是小三：沒對不起任何人

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

籃球／雙職籃聯合選秀還在談 陳建州：先各自做好準備

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，PLG職籃副會長陳建州受訪。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，PLG職籃副會長陳建州受訪。記者余承翰／攝影

PLG與TPBL是否於休賽季合併的議題再度成為話題，在近日雙方接連拋出合作意願後，是否會在今年先試行聯合選秀也引發關注，其中TPBL預計於8月11日進行選秀，PLG副會長陳建州則表示選秀程序將於7月中展開，至於最終是否會聯合選秀，目前先是各自準備，如有共識再做調整。

雙職籃聯盟在去年歷經合併失敗後，今年休賽季再掀討論，近日雙聯盟中已有球隊進行交流，朝著先合作再合併的方向邁進，繼日前TPBL拋出洋將薪資上限可望提高至4洋將、合計月薪10萬美元以上的議題後，PLG副會長陳建州也在今天透露，目前PLG已經決議下賽季將施行3洋將、合計月薪7萬5千美元的規定，不管最終TPBL採取什麼樣的洋將薪資規定，如兩聯盟將進行交流賽，PLG都願意在這樣的條件下出賽。

至於各界關心也是迫在眉睫的聯合選秀議題，TPBL已初步安排於7月30日進行選秀體測，8月11日則是聯盟選秀，而PLG則將在7月中展開選秀相關程序，但將會避開瓊斯盃時程；談到聯合選秀議題，雙方也都表示將會先各自準備，如果屆時真達成聯合選秀的共識，將在進行調整。

雙職籃今年都有不少球員入選瓊斯盃國手。記者余承翰／攝影
雙職籃今年都有不少球員入選瓊斯盃國手。記者余承翰／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

遠航董事長張綱維聲請1.2億元停押 「神秘成功女性」願助3千萬

PLG／談兩聯盟漸漸走在一起 陳建州：先跨出合作第一步

Makiyo悼念大S！　回憶姐妹情淚崩：颱風夜的狂奔我永遠不會忘

大家沒有忘記大S！小S感動致謝「讓媽媽溫暖過母親節」

相關新聞

瓊斯盃／國手初體驗 最強高中生林現惟期待對決陳盈駿

我國旅美小將林現惟今年瓊斯盃將披上中華白隊戰袍出賽，也是他球員生涯至今首度入選國手，在今天的記者會上他也透露，最期待能與...

瓊斯盃／台美混血勢力助拳 洪蓓文、賀丹在加州就相識

2025雙北瓊斯盃國際籃球邀請賽將在7月點燃戰火，今年不僅賀家兄弟賀丹、賀伯第三度返台參賽，由世大運女籃化身的中華白也加...

籃球／雙職籃聯合選秀還在談 陳建州：先各自做好準備

PLG與TPBL是否於休賽季合併的議題再度成為話題，在近日雙方接連拋出合作意願後，是否會在今年先試行聯合選秀也引發關注，...

影／瓊斯盃籃球賽7月2日開打 女子組賽事率先登場

第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，由女子組在台北和平籃球館率先開打，男子組則於7月12日接續在新北新莊體育館舉行，...

瓊斯盃／賽事首度冠名雙北 中華男、女籃為亞洲盃暖身

一年一度的暑假籃球盛宴雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，即將於7月2日點燃戰火，由女子組在台北和平籃球館率先開打，男子組則於...

TPBL／飆25分助海神扳平國王 艾德談G5：系列戰尚未結束

台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神，今天靠著洋將艾德攻下全場最高25分，搭配邱子軒挹注13分，終場以117比99痛宰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。