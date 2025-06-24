籃球／雙職籃聯合選秀還在談 陳建州：先各自做好準備
PLG與TPBL是否於休賽季合併的議題再度成為話題，在近日雙方接連拋出合作意願後，是否會在今年先試行聯合選秀也引發關注，其中TPBL預計於8月11日進行選秀，PLG副會長陳建州則表示選秀程序將於7月中展開，至於最終是否會聯合選秀，目前先是各自準備，如有共識再做調整。
雙職籃聯盟在去年歷經合併失敗後，今年休賽季再掀討論，近日雙聯盟中已有球隊進行交流，朝著先合作再合併的方向邁進，繼日前TPBL拋出洋將薪資上限可望提高至4洋將、合計月薪10萬美元以上的議題後，PLG副會長陳建州也在今天透露，目前PLG已經決議下賽季將施行3洋將、合計月薪7萬5千美元的規定，不管最終TPBL採取什麼樣的洋將薪資規定，如兩聯盟將進行交流賽，PLG都願意在這樣的條件下出賽。
至於各界關心也是迫在眉睫的聯合選秀議題，TPBL已初步安排於7月30日進行選秀體測，8月11日則是聯盟選秀，而PLG則將在7月中展開選秀相關程序，但將會避開瓊斯盃時程；談到聯合選秀議題，雙方也都表示將會先各自準備，如果屆時真達成聯合選秀的共識，將在進行調整。
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