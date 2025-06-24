瓊斯盃／國手初體驗 最強高中生林現惟期待對決陳盈駿

我國旅美小將林現惟今年瓊斯盃將披上中華白隊戰袍出賽，也是他球員生涯至今首度入選國手，在今天的記者會上他也透露，最期待能與偶像「台灣隊長」陳盈駿在場上交手、切磋。

過去有「最強高中生」稱號的林現惟，從松山高中畢業後展開旅美生涯，在國、高中時期都因為超齡無緣披上國家隊戰袍出賽的他，今年首度受邀參加瓊斯盃中華白，讓他直言相當期待，「這是我第一次打國際賽，我覺得還蠻期待的，也算是一種激勵和肯定，尤其能跟那麼多好球員在一起打球，即使打不好也是一種學習。」

林現惟坦言，旅美生涯的第一年確實碰到不少難題，不過一開始以為會因為語言隔閡而與隊友疏離，不過因為自己的外放個性，跟隊友相處都蠻愉快的。

談到第一次打瓊斯盃，林現惟也透露最想要合作和對決的就是被他視為偶像，將代表藍隊出賽的「台灣隊長」陳盈駿，「雖然不能同隊，但能跟他對位一定很不錯，以前我們都沒有在場上對過，不過之前碰面他也有給我一些建議。」

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