瓊斯盃／台美混血勢力助拳 洪蓓文、賀丹在加州就相識

2025雙北瓊斯盃國際籃球邀請賽將在7月點燃戰火，今年不僅賀家兄弟賀丹、賀伯第三度返台參賽，由世大運女籃化身的中華白也加入185公分的台美混血前鋒洪蓓文，對於將首度代表中華白參加瓊斯盃，洪蓓文也直言感到相當期待。

目前就讀NCAA D1理海大學的洪蓓文，本賽季出賽31場繳出平均4.1分、1.6籃板的數據，並在今年受邀加入中華白陣容中，在今天記者會上她也表示，儘管要從美國回來打球並不容易，但在受邀第一時間就很快決定要返台出賽，尤其能夠代表媽媽和祖父母的家鄉出賽，對於她來說是一件相當開心的事情。

在今天記者會上洪蓓文也透露，自己與中華藍的台美混血球員賀伯過去在加州的亞裔明星球員訓練營中就相識，並且在該訓練營中認識不少亞裔美國球員。

談到這次返台打瓊斯盃的期待，洪蓓文也坦言，並沒有為自己設下什麼目標，但會敞開心胸好好準備，如果未來還有機會返台打球，自己也將會相當樂意，尤其還有一些家人在台灣。

至於連續3年返台打瓊斯盃的賀丹與賀伯，談到今年再度返台獻技，賀丹坦言，能夠回來台灣打球對於兩兄弟是一件很重要的事情，台灣球迷的熱情也讓他們很有歸屬感，希望為他們帶來更多看球樂趣，「我感覺得到每年自己都在進步，瓊斯盃勢必對我們有所幫助，跟國外球隊交流的機會，不見得是我們在美國可以遇到的。」 第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，台美混血兄弟賀丹（右）與賀博（左）一同入選中華藍隊，將連續三年在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影

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