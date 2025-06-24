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影／瓊斯盃籃球賽7月2日開打 女子組賽事率先登場

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，中華隊男子與女子球員在記者會上一同合影。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，中華隊男子與女子球員在記者會上一同合影。記者余承翰／攝影

第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，由女子組在台北和平籃球館率先開打，男子組則於7月12日接續在新北新莊體育館舉行，作為亞洲盃前哨賽中華隊將精銳盡出。

女子組賽事，中華藍隊由旅外好手彭詩晴、林育庭等球員領軍，並加入測試歸化的庫克斯。世大運培訓隊化身的中華白則加入就讀NCAA D1的台美混血球員洪蓓文（Belle Bramer）。

男籃部分，台美混血兄弟賀丹與賀博一同入選中華藍隊，將連續三年在球迷面前亮相，CBA冠軍賽台灣兩名好手陳盈駿、林秉聖將從對手變隊友，旅美小將林現惟則入選中華白隊。

第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，中華隊男子與女子球員及教練團在記者會上一同合影。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，中華隊男子與女子球員及教練團在記者會上一同合影。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，就讀NCAA D1的台美混血球員洪蓓文（Belle Bramer）（中）入選女籃世大運培訓隊，也將在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，就讀NCAA D1的台美混血球員洪蓓文（Belle Bramer）（中）入選女籃世大運培訓隊，也將在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，今年剛在CBA幫助球隊拿下冠軍的林秉聖今年入選中華藍隊。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，今年剛在CBA幫助球隊拿下冠軍的林秉聖今年入選中華藍隊。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，中華藍隊與白隊球員及教練一同出席記者會。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，中華藍隊與白隊球員及教練一同出席記者會。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，台美混血兄弟賀丹（右）與賀博（左）一同入選中華藍隊，將連續三年在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，台美混血兄弟賀丹（右）與賀博（左）一同入選中華藍隊，將連續三年在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，中華藍隊教練圖奇。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，中華藍隊教練圖奇。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，旅美小將林現惟入選中華白隊。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，旅美小將林現惟入選中華白隊。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，PLG職籃副會長陳建州受訪。記者余承翰／攝影
第44屆雙北威廉瓊斯盃將於7月2日開打，PLG職籃副會長陳建州受訪。記者余承翰／攝影

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