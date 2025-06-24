瓊斯盃／賽事首度冠名雙北 中華男、女籃為亞洲盃暖身

一年一度的暑假籃球盛宴雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，即將於7月2日點燃戰火，由女子組在台北和平籃球館率先開打，男子組則於7月12日接續在新北新莊體育館舉行，今年同樣迎接各國強權壓境，並作為亞洲盃前哨賽中華隊將精銳盡出。

率先登場的女子組賽事，中華藍隊由旅外好手彭詩晴、林育庭等球員領軍，並加入測試歸化的庫克斯，將與世大運培訓隊化身的中華白攜手，面對日本、南韓、菲律賓與泰國隊，其中中華白今年也加入台美混血球員洪蓓文，而除了日本派出國家二隊以外，其餘三國都將以國家隊應戰，對即將面對亞洲盃賽事的中華隊，以及將前往德國參加世大運的培訓隊，都是極佳的磨練機會。

中華女籃將征戰7月13日在中國大陸深圳舉辦的亞洲盃賽事，由外籍教練歐森（Michael Olson）領軍，尋求在B級奪冠、重返A級的機會，而世大運培訓隊則由林紀妏擔任總教練，希望從防守做起，展現青春與活力的球風，透過瓊斯盃備戰，前進世大運爭取佳績。

男籃方面，每年備受球迷期待的參賽選手名單，今年同樣亮點不斷，藍隊除了有CBA冠軍賽台灣兩名好手陳盈駿、林秉聖將從對手變隊友，旅美返台的賀丹、賀博兄弟，預計將再度引爆球迷對中華隊的關注，兩人的表現也備受外界期待。

白隊則由年輕球員組成，旅美好手林現惟確定入列，搭配上屆UBA率領健行科大闖進冠軍賽的劉丞勳，將與中華藍隊，一同迎接日本、菲律賓、澳洲等強隊，以及卡達、巴林等中東強權，是藍隊8月初前進亞洲盃男籃賽的最佳熱身賽，也是白隊小將快速增加比賽經驗值的最好機會。

今年瓊斯盃將由年代售票系統於6月25日中午12點起開始販售門票，女子組在和平籃球館開打，票價：1/2樓全區普通票：600元（自由入座）、1樓場邊席：1200元（對號入座）；男子組在新莊體育館登場，票價：2樓普通票：600元（自由入座）、1樓特區票：1000元（對號入座）、場邊席：2000元（對號入座）。

除了進場為中華隊加油，還能透過多平台轉播來欣賞精采的瓊斯盃賽事，有線電視可透過緯來電視網，MOD 則可透過緯來精采台，還可透過緯來體育台YOUTUBE & TWITCH的會員功能，以及公視+觀看比賽。

瓊斯盃男籃中華白名單。圖／取自瓊斯盃官網

瓊斯盃男籃中華藍名單。圖／取自瓊斯盃官網

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