TPBL／飆25分助海神扳平國王 艾德談G5：系列戰尚未結束

中央社／ 台北23日電
海神靠著洋將艾德（Edgaras Zelionis）（中）攻下全場最高25分，終場以117比99痛宰對手，在總冠軍系列戰扳成2比2平手。圖／TPBL提供
海神靠著洋將艾德（Edgaras Zelionis）（中）攻下全場最高25分，終場以117比99痛宰對手，在總冠軍系列戰扳成2比2平手。圖／TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神，今天靠著洋將艾德攻下全場最高25分，搭配邱子軒挹注13分，終場以117比99痛宰新北國王，扳平總冠軍賽系列戰。

TPBL總冠軍賽採7戰4勝制，前役吞敗的海神今天第4戰持續在主場迎戰國王，在洋將艾德（EdgarasZelionis）帶領下，團隊飆進14記三分彈、外線命中率高達43.8%，加上積極團隊防守、累積15次抄截，幾乎一路壓著國王打，甚至一度領先超過20分，最後也如願將系列戰扳成2比2平手。

海神總教練費雪（Mathias Fischer）賽後接受媒體聯訪時表示，此役團隊在攻守兩端狀態都很不錯，尤其強度非常高，並期望所有人保持好心理狀態，帶著高昂氣勢迎接第5戰作客國王，「雙方一定有一些細節上改變，而且每場只會愈來愈難，我們必須找到適合空檔出手。」

此役海神洋將、本土皆有不俗表現，其中洋將艾德攻下全場最高25分，外帶8籃板、4抄截，頂替主力洋將威勝（Kaleb Wesson）上陣的摩爾斯（AnthonyMorse）則挹注19分、6籃板，而本土球員部分，邱子軒貢獻13分、7籃板，陳懷安繳出13分、5籃板、6助攻。

前役得分掛零的邱子軒則表示，昨天練球時隊友對著他比0，藉以激勵他盡量得分、勇敢投籃，「教練、隊友都這樣跟我說，所以我保持正面能量，很開心幫助球隊贏球」；艾德則強調系列戰尚未結束，希望團隊保持穩定狀態。

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