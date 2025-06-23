TPBL／打到林書豪生氣 海神18分大勝國王扳平總冠軍賽

TPBL總冠軍賽第4戰今天在高雄登場，高雄全家海神在近乎滿場的球迷加油下點點開花，全隊7人得分達到兩位數，終場以117：99力退新北國王，除將7戰4勝制的系列賽扳平成2比2，18分也寫下總冠軍賽最大差距。

海神開賽先連拿5分，國王回敬11：2攻勢，不過海神接連外線開火，胡瓏貿、洋將艾德都飆進外線，團隊首節三分球7投5中，一度取得28：23領先，不過最後39秒海神後衛陳懷安被吹違反運動精神犯規，簡祐哲把握2罰後國王保有球權，沃許本再上籃得手縮小差距，首節打完以27：30緊咬主場的海神。

海神第二節在邱子軒快攻得手下打出8：3的開節攻勢，逼國王不到2分半就喊出暫停；恢復比賽後桑尼籃下打進幫國王止血，曼尼高單打也得手，但胡瓏貿飆進個人第二記三分彈，海神洋將艾德弧頂三分球破網更助海神將領先擴大到52：42，連克雷格失去重心的投籃都能破網，讓海神半場打完取得63：51優勢。

易籃後海神射手于煥亞外線率先破網，加上克雷格2罰1中後胡瓏貿抄截快攻得手，邱子軒切入妙傳給摩爾斯籃下打進，海神開節8：0攻勢讓領先擴大到71：51；節中蘇文儒抄掉林書豪的球，更讓克雷格和摩爾斯合作演出空中接力灌籃，讓高雄巨蛋球迷歡聲震天。

克雷格和摩爾斯接連投進外線，讓海神領先到87：64；國王靠林書豪外線破網回敬7：0攻勢，沃許本讀秒階段籃下出手也破網，三節打完將差距縮小到77：91。

海神第四節靠艾德、邱子軒接連打進，領先再到95：77；10分38秒蘇文儒壓迫林書豪雖領到第5犯，海神後衛陳懷安馬上追加三分彈，國王洋將桑尼不滿裁判又領到技術犯規，海神一波8：0攻勢讓優勢回到22分；接續艾德外線破網讓海神得分達到三位數，摩爾斯再靠國王失誤雙手暴扣，海神回到23分的安全領先。

大幅落後的國王提前調整球員體力，比賽中數度動氣的林書豪還有5分多鐘就下場，桑尼和曼尼高等主力也回到板凳；海神尾聲也走馬換將，最終在12人上陣下以117：99扳平戰局，讓系列賽確定有第6戰，周三新莊體育館進行第5戰後將在周五回到高雄巨蛋，若有第七戰將在29日新莊體育館進行。 海神胡瓏貿上半場2次外線出手都命中，攻下10分。圖／TPBL提供

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