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TPBL／聯盟合併有譜？秘書長：希望有機會走在一起

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
TPBL秘書長齊文駿。圖／報系資料照
TPBL秘書長齊文駿。圖／報系資料照

TPBL總冠軍賽第4戰今天登場，聯盟秘書長齊文駿、副秘書長王志群都現身高雄巨蛋現場，齊文駿透露聯盟第一個賽季有達成設定目標，也不排除和PLG合作可能，「希望有機會走在一起。」

台灣原有的PLG和T1聯盟去年就已討論合併，但最終台北富邦勇士、桃園璞園領航猿和高雄鋼鐵人退出新聯盟，加上原本T1聯盟的台南台鋼獵鷹繼續PLG第五季，T1聯盟和PLG共7支隊伍頭身TPBL，由新北國王和高雄全家海神取得總冠軍賽門票，今天在海神主場進行7戰4勝制賽制的第4戰。

海神執行長「Wilson」李偉誠今天透露，關於聯盟合併「一直有在談」，直到今天下午都還有新訊息進來，不過個人專注力先放在總冠軍賽；去年9月接下TPBL秘書長一職的齊文駿也證實，各隊一直有討論「不同可能性」，聯盟沒直接參與，主要看各隊討論結果。

齊文駿提到，希望兩聯盟「有機會走在一起」，同時也會全力籌備TPBL第二個賽季，「兩個方案都會準備好。」

PLG總冠軍賽上月底結束，TPBL今天才在進行總冠軍賽第4戰，齊文駿不諱言今年賽程進行有點太久，連NBA總冠軍賽都已經在今天打完，休賽季會再和中華籃協、國際籃總（FIBA）討論，理想上希望下個賽季能在6月初結束。

TPBL第一個賽季進入尾聲，齊文駿認為聯盟在快速啟動下，包括球賽觀看次數、進場人數「還算不錯」，總冠軍賽進場球迷也開出亮眼數字，「還是有很大進步空間，今年會有完整休賽季來規劃。」

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