快訊

罵韓女團成員「阿家生蠔被負評灌爆」 老闆坦言不介意：負面行銷促觀光

未來1周高溫上看36度 周末須留意熱帶系統發展

TPBL／深耕高雄4年 海神執行長有感球迷成長

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
TPBL總冠軍賽第3戰，高雄巨蛋吸引滿場1萬2千名球迷進場。圖／TPBL提供
TPBL總冠軍賽第3戰，高雄巨蛋吸引滿場1萬2千名球迷進場。圖／TPBL提供

高雄全家海神創隊第一年就打下T1聯盟元年總冠軍，轉戰TPBL聯盟的第一個賽季再度打進總冠軍賽，上周第一場主場總冠軍賽更吸引1萬2千名球迷塞滿高雄巨蛋，讓海神執行長「Wilson」李偉誠十分感動，直呼有「屬地主義」的感覺。

李偉誠坦言南北球迷基數有差距，這幾年團隊不斷想辦法消除差距，票價也有特別策略，希望先吸引球迷進場，經營成果看得見，今天雖是平日門票也將近完售，他說：「第一年尤其辛苦，不過每年看到球迷不斷成長，也得到很多球迷反饋，尤其這兩個禮拜，在外面吃飯都可以聽到很多人在討論球賽。」

兩個職籃聯盟的第一個賽季，海神都打進總冠軍賽，今年要挑戰隊史第2個冠軍，李偉誠認為今年更波折，「對手不同，那年（T1）我們很健康，是很幸運的地方。今年傷兵很多，從去年12月就一直調整，這點最辛苦。」

海神目前系列賽以1比2落後新北國王，李偉誠笑說今天不會是本季最後一場主場，「我們會回來的！」

他也透露，TPBL和PLG整合一直進行中，「一直有在談」，直到今天下午都還有新訊息，不過海神目前專注在總冠軍賽，目標今天扳平系列賽，讓第6戰再回到高雄巨蛋。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

TPBL／總冠軍賽G4前 海神邱子軒對裁判不敬收3萬罰款

TPBL／海神主場滿場球迷觀賽 林書豪：這對籃球是好事

TPBL／林書豪末節飆14分 國王險勝海神系列賽2：1領先

TPBL／高雄巨蛋1萬2千人進場 國王半場1分領先海神

相關新聞

TPBL／聯盟合併有譜？秘書長：希望有機會走在一起

TPBL總冠軍賽第4戰今天登場，聯盟秘書長齊文駿、副秘書長王志群都現身高雄巨蛋現場，齊文駿透露聯盟第一個賽季有達成設定目...

TPBL／深耕高雄4年 海神執行長有感球迷成長

高雄全家海神創隊第一年就打下T1聯盟元年總冠軍，轉戰TPBL聯盟的第一個賽季再度打進總冠軍賽，上周第一場主場總冠軍賽更吸...

TPBL／總冠軍賽G4前 海神邱子軒對裁判不敬收3萬罰款

TPBL總冠軍賽今晚將在高雄進行第4戰，聯盟賽前宣布，海神邱子軒第3戰對裁判做出不當手勢，處以新台幣3萬元罰款。

WSBL／國泰洋將入選瓊斯盃有望歸化中華女籃 鄭慧芸樂觀其成

WSBL國泰女籃隊史首名洋將庫克斯入選進瓊斯盃中華隊名單，有望成為台灣女籃的歸化人選，對此國泰總教練鄭慧芸樂觀其成，認為...

TPBL／個人全場僅抓1籃板 海神胡瓏貿自評狀態不及格

高雄全家海神今天在總冠軍賽第3戰與新北國王打出激烈拉鋸戰，不過卻在末節遭到國王拉開差距，最終以5分差輸球，賽後攻下12分...

TPBL／海神主場滿場球迷觀賽 林書豪：這對籃球是好事

新北國王今天在總冠軍賽第3戰，面對高雄全家海神主場滿場1萬2千名的球迷，以及海神的猛烈攻勢，最終靠著林書豪末節14分的表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。