TPBL／深耕高雄4年 海神執行長有感球迷成長

高雄全家海神創隊第一年就打下T1聯盟元年總冠軍，轉戰TPBL聯盟的第一個賽季再度打進總冠軍賽，上周第一場主場總冠軍賽更吸引1萬2千名球迷塞滿高雄巨蛋，讓海神執行長「Wilson」李偉誠十分感動，直呼有「屬地主義」的感覺。

李偉誠坦言南北球迷基數有差距，這幾年團隊不斷想辦法消除差距，票價也有特別策略，希望先吸引球迷進場，經營成果看得見，今天雖是平日門票也將近完售，他說：「第一年尤其辛苦，不過每年看到球迷不斷成長，也得到很多球迷反饋，尤其這兩個禮拜，在外面吃飯都可以聽到很多人在討論球賽。」

兩個職籃聯盟的第一個賽季，海神都打進總冠軍賽，今年要挑戰隊史第2個冠軍，李偉誠認為今年更波折，「對手不同，那年（T1）我們很健康，是很幸運的地方。今年傷兵很多，從去年12月就一直調整，這點最辛苦。」

海神目前系列賽以1比2落後新北國王，李偉誠笑說今天不會是本季最後一場主場，「我們會回來的！」

他也透露，TPBL和PLG整合一直進行中，「一直有在談」，直到今天下午都還有新訊息，不過海神目前專注在總冠軍賽，目標今天扳平系列賽，讓第6戰再回到高雄巨蛋。

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