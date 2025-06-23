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TPBL／總冠軍賽G4前 海神邱子軒對裁判不敬收3萬罰款

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高雄全家海神邱子軒。圖／TPBL提供（資料照）
高雄全家海神邱子軒。圖／TPBL提供（資料照）

TPBL總冠軍賽今晚將在高雄進行第4戰，聯盟賽前宣布，海神邱子軒第3戰對裁判做出不當手勢，處以新台幣3萬元罰款。

總冠軍賽第3戰21日進行，聯盟表示邱子軒賽後對當場執法裁判做出不當手勢，違反聯盟規章第五章第一條第三款第4目，處以新台幣3萬元罰款。

聯盟重申，參與職業籃球賽事之球員應維持對裁判的基本尊重，共同維護賽事公正與職業形象，未來亦將持續就場上場下相關行為進行規範與管理，以確保聯盟發展與賽場紀律。

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