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WSBL／國泰洋將入選瓊斯盃有望歸化中華女籃 鄭慧芸樂觀其成

中央社／ 台北22日電
WSBL國泰女籃隊史首名洋將庫克斯入選進瓊斯盃中華隊名單。圖／國泰人壽提供
WSBL國泰女籃隊史首名洋將庫克斯入選進瓊斯盃中華隊名單。圖／國泰人壽提供

WSBL國泰女籃隊史首名洋將庫克斯（Sidney Cooks）入選進瓊斯盃中華隊名單，有望成為台灣女籃的歸化人選，對此國泰總教練鄭慧芸樂觀其成，認為「至少跨出一大步。」

現年26歲的庫克斯擁有身高超過190公分的傲人身材，畢業於全美大學體育聯盟（NCAA）D1的西東大學（Seton Hall University），去年選擇來台踏上女子超級籃球聯賽（WSBL）舞台，並成為國泰女籃隊史首名洋將。

在這次的瓊斯盃國際籃球邀請賽，庫克斯入選女子組的中華隊名單，據了解有機會成為台灣女籃史上首名歸化球員。對此國泰總教練鄭慧芸出席活動時接受中央社採訪時表示樂觀其成，並提到從戴維斯（Quincy Davis）完成台灣男籃歸化後，到現在已經淡出賽場，期間一直推動女籃歸化相關事宜。

鄭慧芸進一步指出，可以借鏡日本籃球的20年改革計劃，提早在學生階段培養具有潛力的外籍球員，作為歸化的潛在人選，藉以提升台灣女籃整體實力，「我們很願意找，只是協會、體育署沒有跟進的話，要推動確實比較困難。」

如今隨著庫克斯的案例出現，有可能為台灣女籃寫下新的里程碑，只是庫克斯曾入選美國隊U18國手，要完成歸化手續的難度不低。不過，鄭慧芸認為至少有跨出第一步，「有談到這塊已經是突破，當然有歸化成功的話，絕對幫助我們的陣容更有對抗性，後面的路也更好走。」

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