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TPBL／個人全場僅抓1籃板 海神胡瓏貿自評狀態不及格

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神胡瓏貿今天砍進三顆三分球拿下12分但僅抓下1籃板。圖／TPBL提供
海神胡瓏貿今天砍進三顆三分球拿下12分但僅抓下1籃板。圖／TPBL提供

高雄全家海神今天在總冠軍賽第3戰與新北國王打出激烈拉鋸戰，不過卻在末節遭到國王拉開差距，最終以5分差輸球，賽後攻下12分的胡瓏貿也直言，今天個人僅抓下1個籃板是一個不及格的狀態，但接下來也將做出調整，幫助球隊一場一場打回來。

今年季後賽表現搶眼的「海龍王」胡瓏貿，在總冠軍賽前2場比賽分別有9分、6籃板與13分、4籃板進帳，儘管今天個人仍是投進3顆三分球拿下12分，但全場僅抓下1籃板，讓他賽後自評是一個不及格狀態，「我打了37分鐘只抓1籃板，這是不及格狀態，球場上、防守上還有很多發愣、沒做到好的地方，下一場再來吧，現在才2：1，一場一場打回來。」

對於近兩場比賽進行洋將變陣的球隊都順利拿下勝利，其中國王桑尼有18分、9籃板演出，胡瓏貿表示，「今天對方比較大隻，我們戰術體系我會比較長時間站在禁區外面，禁區衝搶籃板我動機要再強一點，我自己看到出手沒機會就選擇先退防、沒有衝進去，很多地方要再調整。」

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高雄全家海神 胡瓏貿 籃球 新北國王

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