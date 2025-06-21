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TPBL／海神主場滿場球迷觀賽 林書豪：這對籃球是好事

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪（左）攻下26分，壽星林書緯（右）則有7分、7助攻演出。圖／TPBL提供
林書豪（左）攻下26分，壽星林書緯（右）則有7分、7助攻演出。圖／TPBL提供

新北國王今天在總冠軍賽第3戰，面對高雄全家海神主場滿場1萬2千名的球迷，以及海神的猛烈攻勢，最終靠著林書豪末節14分的表現才以5分差距險勝，林書豪賽後也直言，第四節球隊場上5人在球的流動上做得很好，如果能照著教練指示去做，將讓對手難以防守。

在總冠軍賽第二戰最後階段6犯離場，國王也在主場輸球後，林書豪今天帶領國王作客湧入滿場球迷的海神主場，在上半場個人就拿下9分、5助攻，還在第四節拉鋸階段挺身而出，包括在比賽最後階段投進一記決定勝負的大號三分球，幫助國王最終以5分差距取勝，系列賽再度取得2：1領先。

林書豪今天攻下26分外帶9助攻、7籃板，談到第四節幫助球隊拉開差距，他說：「每一場都很難打也不簡單，今天我們就是要穩定且不放棄，這一場到最後我們防守做得蠻不錯，然後後面也拉開一點空間，找一些進攻機會。」

談到今天海神主場湧入1萬2千名的球迷進場觀賽，林書豪賽後也直言是相當感動，不管進場球迷是支持他們還是海神，對於籃球來說都是一件好事，「我一直對於球迷都是很感動，我沒想到會有那麼多人，我年紀那麼大還可以打球，球迷也來看，不管是支持我們還是海神，這對籃球行業都非常棒，這就是為什麼我們都希望給球迷最好的表現。」

而今天也正好是弟弟林書緯的33歲生日，不過林書豪也透露，為了備戰冠軍賽他們已經提前慶生，「他（林書緯）也是蠻專注季後賽，媽媽原本要安排很大聚餐，但緯緯想要簡單、休息，準備下一場，他專注在每一場，他就說我們不吃吧，所以我們在冠軍賽前就先吃飯提前慶祝。」

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