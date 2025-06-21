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TPBL／林書豪末節飆14分 國王險勝海神系列賽2：1領先

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪末節豪取12分，幫助國王在客場搶下關鍵一勝，系列賽2：1領先。圖／TPBL提供
林書豪末節豪取12分，幫助國王在客場搶下關鍵一勝，系列賽2：1領先。圖／TPBL提供

TPBL總冠軍賽第三戰今天移師高雄巨蛋開打，並吸引滿場1萬2000名的球迷進場觀賽，兩隊也打出了一場激烈拉鋸戰，不過第四節國王林書豪挺身而出，個人單節豪取14分，幫助國王最終以104：99擊敗海神，系列賽再度取得2：1領先。

海神在總冠軍賽第二戰於客場扳平戰局後，今天回到主場高雄巨蛋出賽也開出票房紅盤，創下隊史在高雄巨蛋的第二次滿場紀錄，而兩隊在今天也打出一場絕無冷場的拉鋸戰。

上半場國王林書豪和曼尼高就展現強大破壞力，分別攻下11分與13分，但海神表現不遑多讓，蘇文儒上半場就投進2顆三分球拿下12分，前一場扮演板凳奇兵的艾德今天也在威勝背負犯規麻煩的情況下，上半場就拿下10分、9籃板，上半場打完國王也僅以1分差距領先海神。

易籃後兩隊外線火力全開，先是海神克雷格與威勝連續砍進3顆三分球逆轉戰局，國王林書豪、曼尼高也還以顏色投進兩記三分球，加上沃許本完成「三分打」，國王在該節剩下4分多鐘時追到1分差距，但關鍵時刻威勝又投進一記三分球穩住領先優勢，海神也靠著第三節最後1分半鐘打出5：0的攻勢，以72：67領先國王。

第四節兩隊持續拉鋸，國王在李愷諺挺身而出接連砍進兩顆三分中下不但成功追近比分，還由林書豪在倒數4分半鐘時完成逆轉上籃，但艾德隨即單打取分，再度扳平戰局。

比賽最後2分鐘，國王靠著蘇士軒上籃以及桑尼兩罰，取得4分領先，加上關鍵時刻林書豪成功「買犯」要到三罰且全都命中，隨後又投進大號三分球，幫助國王在倒數58秒取得6分領先，最終國王也在林書豪末節豪取14分領軍下，以5分差距拿下勝利，取得系列賽2：1領先。

國王今天以林書豪攻下26分、9助攻、7籃板表現最佳，替補上陣的曼尼高則有17分，至於李愷諺則有15分、5籃板，而海神則以克雷格26分最佳，艾德20分、12籃板，蘇文儒15分。

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