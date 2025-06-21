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TPBL／高雄巨蛋1萬2千人進場 國王半場1分領先海神

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高雄巨蛋今天湧入1萬2000名的球迷進場觀賽。圖／TPBL提供
高雄巨蛋今天湧入1萬2000名的球迷進場觀賽。圖／TPBL提供

TPBL總冠軍賽第三戰今天移師到高雄全家海神隊主場高雄巨蛋舉行，並吸引滿場1萬2000名球迷進場觀賽，上半場打完國王隊在林書豪攻下11分、5助攻，曼尼高也進帳13分領軍下，以51：50領先海神。

海神在總冠軍賽第二戰靠著成功變陣，由艾德扮演板凳伏兵的情況下，逆轉19分的落後劣勢，將系列賽扳成1：1平手，也帶著平手局面回到高雄出賽，而今天的第三戰，海神主場更是門票早早售罄，吸引1萬2000名的球迷進場觀賽。

不過前一場比賽輸球的國王今天也是有備而來，由季後賽表現亮眼的桑尼頂替奧帝出賽，國王也在開節兩分半鐘就製造海神洋將威勝2次犯規，但替補上陣的艾德隨即頂上空缺，單節與蘇文儒皆有7分進帳，首節打完兩隊也戰成26：26平手。

第二節開節國王連續砍進三顆三分球拉出一波9：2攻勢，取得7分領先，不過海神在胡瓏貿領軍下隨即回敬一波9：0攻勢反超前比數，但國王靠著林書豪與桑尼的搭配再度在拉鋸戰中要回領先，上半場打完國王也在林書豪貢獻11分、5助攻領軍下，以51：50領先海神。

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