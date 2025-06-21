TPBL／總冠軍賽G2攻守亂流種敗因 國王G3變陣桑尼扮救火隊

TPBL總冠軍賽第三戰今天將移師到高雄全家海神隊主場高雄巨蛋舉行，前一場在主場遭到逆轉的新北國王隊今天也做出變陣決定，將冠軍賽第二戰投進3顆三分球拿下11分的奧帝取消登錄，改由老經驗的桑尼出賽，力求在客場的首戰全力止敗。

TPBL總冠軍賽前兩戰打完，海神與國王戰成1：1平手局面，其中海神靠著第二戰的洋將變陣，由艾德取代摩爾斯收到相當不錯的成效，艾德在該場比賽替補上陣攻下17分外帶7籃板，儘管出手14次投進5球命中率並不佳，不過靠著籃下攪和以及策應能力，仍是幫助海神找回進攻節奏，成為第二戰能夠取勝的一大功臣。

反觀國王在冠軍賽第二戰全場發生高達24次失誤，還在比賽最後關頭接連發生林書豪、曼尼高兩大主力犯滿的狀況，後三節的攻守節奏大亂種下敗因，這也讓他們決定在今天換上老經驗的桑尼取代奧帝，希望能夠重新穩定球隊節奏。

桑尼在今年季後賽首輪與戰神的系列賽表現搶眼，出賽四場繳出平均18.8分、12籃板的數據，儘管總冠軍賽前兩場比賽他都未亮相，但相較於能在外圍投進致命冷箭的奧帝，桑尼能在攻守兩端能提供國王更穩定的表現，這次變陣也展現他們想要擺脫前場比賽攻守亂流的決心。

商品推薦