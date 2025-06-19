TPBL冠軍系列賽 林書豪6犯離場 海神逆轉國王扳平

ＴＰＢＬ總冠軍賽第二戰昨天繼續在新北國王主場舉行，地主國王在首節打完一度取得十九分領先，不過接下來三節海神展開猛烈反撲，甚至在第四節迫使林書豪、曼尼高犯滿離場，讓國王主場響起「爛裁判」呼喊聲。最終海神也以九十九比九十一逆轉勝出，將系列賽扳成一比一平手。

冠軍賽首戰一路壓著海神打最終以十一分差距贏球的國王，昨天的第二戰從首節就火力全開，上半場也一路保持領先，然而下半場國王進攻手感急轉直下，兩節合計僅拿下卅九分，反觀海神卻靠著多點開花攻勢展開反撲，前三節打完反倒取得一分領先。

而落後的國王卻是屋漏偏逢連夜雨，在第四節末段林書豪、曼尼高兩大主力相繼六犯滿離場，讓場邊球迷不斷高呼「爛裁判」，國王董事長王文祥甚至拿起手機側錄裁判，但最終海神仍是以八分差距勝出，將系列賽扳平。

對於球隊從首節領先十九分到最終被海神逆轉，昨天攻下廿一分、八籃板、六助攻的林書豪表示，儘管自己與曼尼高犯滿對於球隊一定有影響，但從第二節開始球隊就有鬆懈的狀況，至於裁判並不是自己可以控制的部分。

海神昨天共六人得分上雙，其中變陣出賽的艾德拿下十七分，其中包括第三節攻下九分，成為海神逆轉功臣之一，談到艾德對於球隊的幫助，攻下十四分的于煥亞說：「艾德可以投籃又可以攪和，加上國王都打換防，讓他們今天在大打小上賠上不少犯規，對於我們確實有不小的幫助。」

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