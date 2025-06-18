TPBL／與曼尼高接連犯滿 林書豪：裁判不是我們能控制

新北國王今天在總冠軍賽第二戰於首節一度取得19分領先，不過接下來三節卻面對高雄全家海神的猛烈反撲，最終反倒以8分差距吞下敗仗，系列賽遭到海神扳平，賽後林書豪也直言，球隊在第二節開始就出現鬆懈的狀況，至於裁判吹判並不是他們可以控制的事情。

國王今天在首節就火力全開，單節投進5顆三分球並取得19分領先，上半場打完也還保有11分領先，不過易籃後進攻狀況卻急轉直下，在下半場僅攻下39分，反觀海神卻轟下58分，第四節最後階段國王林書豪和曼尼高還相繼六犯離場，成為推倒國王的最後一根稻草。

對於今天遭到海神逆轉，國王教練萊恩說：「現代籃球節奏領先多少都是不安全的，尤其海神上個系列賽也有很多逆轉球，現在我們碰到這個狀況不見得是一件壞事。」

至於攻下21分、8籃板、6助攻的林書豪則說：「我們今天失誤太多，防守後面三節也沒有做好，他們是非常團結和非常好的球隊，他們進攻也不好守。」

談到與曼尼高在比賽關鍵時刻犯滿離場，林書豪則強調裁判並不是他們能夠控制的部分，但不管發生什麼事情都應該要持續相信自己，做好自己工作，「（六犯離場）肯定是有影響到比賽，可是我覺得我們從第二節開始就已經沒有那麼好的侵略性，雖然第一節贏了19分，但我們應該要照著比賽計畫繼續走。」

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