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TPBL／國王領先19分打到輸 球迷不滿高喊「爛裁判」

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TPBL／國王領先19分打到輸 球迷不滿高喊「爛裁判」

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
國王總冠軍賽第二戰在主場從領先19分到遭逆轉，系列賽也被海神扳平。記者陳正興／攝影
國王總冠軍賽第二戰在主場從領先19分到遭逆轉，系列賽也被海神扳平。記者陳正興／攝影

TPBL總冠軍賽第二戰今天繼續在新莊體育館開打，地主新北國王在上半場一度領先達到19分之多，不過第三節海神靠著艾德單節9分進帳以及團隊5顆三分球成功逆轉戰局，甚至在第四節迫使林書豪、曼尼高犯滿離場，最終海神也以99：91完成戲劇化逆轉秀，系列賽扳成1：1平手。

開賽後國王李愷諺、林書豪連續砍進三分球，助隊打出10：0的開賽攻勢，反觀海神在開賽3分鐘後才由胡瓏貿在三分線外投進第一顆進球，不過這並未中斷國王的火燙手感，一度取得13分領先，首節國王就投進5顆三分球，首節打完就以31：12大幅領先。

不過第二節海神靠著克雷格、胡瓏貿、蘇文儒三顆三分球，一度將差距縮小到10分，但國王沃許本、呂政儒連得5分止血，加上林書豪也投進一記三分球，雙方又回到15分差距，但海神在本節也找回進攻節奏，尤其是今天變陣出賽的艾德一度連得5分，讓雙方又回到個位數差距，不過上半場結束前國王曼尼高單手補扣，幫助國王前兩節打完仍是以52：41領先。

易籃後海神繼續展開反撲，陳懷安、于煥亞、胡瓏貿四顆三分球追到僅剩5分差距，甚至在國王進攻狀態不如上半場的情況下，艾德單節進帳9分，加上蘇文儒投進壓哨跳投，三節打完海神反倒取得72：71領先。

第四節海神不僅維持火燙手感，還迫使林書豪吞下個人第五次犯規，只能回到場邊觀賽，而海神靠著克雷格一度連得5分，在倒數7分鐘時取得8分領先，儘管國王在比賽最後3分多鐘靠著奧帝三分球追到僅剩3分差距，但林書豪也在比賽最後2分52秒六犯離場。

比賽最後1分22秒，國王曼尼高也犯滿離場，場邊主場球迷也再度高喊「爛裁判」，國王董事長王文祥也拿出手機側錄裁判畫面，但國王關鍵時刻卻出現李愷諺兩罰不進的狀況，海神卻靠著陳懷安拋投進球，在倒數25秒取得6分領先，最終海神也在團隊6人得分上雙下，以8分差距完成戲劇化逆轉秀，將系列賽成功扳平。

海神蘇文儒（左）攻下14分。記者陳正興／攝影
海神蘇文儒（左）攻下14分。記者陳正興／攝影
海神艾德（左）替補上陣扮演奇兵。記者陳正興／攝影
海神艾德（左）替補上陣扮演奇兵。記者陳正興／攝影
國王林書豪（右3）在第四節犯滿離場。記者陳正興／攝影
國王林書豪（右3）在第四節犯滿離場。記者陳正興／攝影

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