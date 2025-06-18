TPBL／艾德取代摩爾斯 海神總冠軍賽G2變陣力拚客場搶勝
TPBL總冠軍賽第二戰今天將繼續在新莊體育館登場，其中首場比賽輸球的高雄全家海神隊也決定進行洋將變陣，由季後賽至今僅出賽過一場的艾德取代摩爾斯，搭配上克雷格、威勝，力拚帶著平手局面回到高雄。
海神在與國王隊總冠軍系列賽首戰以11分差距輸球，其中進攻效率不如預期成為一大因素，在該場比賽替補上陣的摩爾斯更僅有4分、4籃板演出，在攻守兩端都無法做出太大貢獻，甚至在面對國王本土長人蘇士軒時，也無法討到太多便宜。
今天的第二戰海神也做出變陣決定，將由艾德取代摩爾斯出賽，艾德在今年季後賽僅在與夢想家的系列賽首戰曾出賽過一次，並繳出13分、5籃板、3助攻演出，今天變陣也希望借重艾德在進攻端的策應能力，找回進攻節奏。
至於首戰取勝的國王今天則繼續維持曼尼高、奧帝、沃許本的三洋將陣容，其中曼尼高在前場比賽進帳22分、21籃板、6助攻、2抄截的全能數據，對於海神造成重傷害，要如何減低他的破壞力也將成為海神今天一大課題。
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