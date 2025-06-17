TPBL／攻城獅4人約滿離隊 周伯勳、王子綱投入自由市場

TPBL新竹御嵿攻城獅隊在今年例行賽以墊底成績無緣挑戰賽與季後賽後，開始針對新賽季進行戰力佈局，並在今天宣布4名本土與外籍生球員約滿離隊，包括了王子綱、周伯勳、姜廣謙與容毅燊將投身自由市場。

攻城獅球團於今天宣布，休賽季進行戰力調整，四位球員正式離隊，王子綱、周伯勳、姜廣謙與容毅燊合約期滿後不續約，並已於本周完成離隊手續，「球團衷心感謝王子綱、周伯勳、姜廣謙與容毅燊在過去效力期間的努力與付出，無論在場上的拚戰精神，或是場下與獅紫軍的互動，都為攻城獅留下珍貴回憶。球團也祝福四位球員職業生涯一切順利。」

攻城獅在2023年7、8月相繼宣佈簽下王子綱與周伯勳，希望能彌補外圍火力以及本土禁區上的空缺，不過過去兩個賽季兩人在球隊陣型考量下並未受到重用，其中王子綱本賽季僅出賽16場，平均上場7分50秒，繳出1.8分、1.3籃板的數據，至於具有中華隊資歷的周伯勳則是出賽18場，平均上場9分10秒，繳出1.4分、1.3籃板數據。