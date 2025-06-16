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TPBL／曼尼高「雙20」打爆海神 冠軍賽助新北國王奪首戰勝利
台灣職籃TPBL首屆冠軍賽於今晚在新莊體育館登場，例行賽排名第一新北國王以地主之姿迎戰高雄全家海神，此役，國王挾著地主之姿及強大戰力，在第二節拉開比數，以50：37領先上半場，為勝利奠定基礎，其中國王洋將曼尼高上半場個人就有15分、15籃板進帳，勇冠全場；海神在第三節全力追擊，將比數拉至落後8分的個位數，然而國王在最後一節穩住陣腳，不讓對手有超前機會，甚至還一度超前15分，終場就以100：89取得首場勝利。
國王曼尼高全場攻下22分、21籃板「雙20」演出，領銜整體球隊攻勢，沃許本得22分，林書豪12分、林書緯12分、蘇士軒13分。至於海神克雷格攻下23分居全隊之冠，替補于煥亞敗攻下17分，胡瓏貿只得8分。
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