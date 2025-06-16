快訊

出生後沒去過醫院！台中黑戶青年生病只吃成藥 市府將安排健檢

已累計連32摃...威力彩頭獎再摃龜 周四有機會拚14億元得主

再熱7天...這日天氣最不穩 北台灣午後慎防局部豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／曼尼高「雙20」打爆海神 冠軍賽助新北國王奪首戰勝利

聯合新聞網／ 綜合報導
新北國王曼尼高(55號)進攻。新北國王提供
新北國王曼尼高(55號)進攻。新北國王提供

台灣職籃TPBL首屆冠軍賽於今晚在新莊體育館登場，例行賽排名第一新北國王以地主之姿迎戰高雄全家海神，此役，國王挾著地主之姿及強大戰力，在第二節拉開比數，以50：37領先上半場，為勝利奠定基礎，其中國王洋將曼尼高上半場個人就有15分、15籃板進帳，勇冠全場；海神在第三節全力追擊，將比數拉至落後8分的個位數，然而國王在最後一節穩住陣腳，不讓對手有超前機會，甚至還一度超前15分，終場就以100：89取得首場勝利。

國王曼尼高全場攻下22分、21籃板「雙20」演出，領銜整體球隊攻勢，沃許本得22分，林書豪12分、林書緯12分、蘇士軒13分。至於海神克雷格攻下23分居全隊之冠，替補于煥亞敗攻下17分，胡瓏貿只得8分。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

籃球

相關新聞

TPBL／曼尼高「雙20」打爆海神 冠軍賽助新北國王奪首戰勝利

台灣職籃TPBL首屆冠軍賽於今晚在新莊體育館登場，例行賽排名第一新北國王以地主之姿迎戰高雄全家海神，此役，國王挾著地主之姿及強大戰力，在第二節拉開比數，以50：37領先上半場，為勝利奠定基礎，其中國王

TPBL／阿巴西重返特攻簽下3+2新約 推測頂級年薪2500萬元

「黑豹」阿巴西重返新北中信特攻隊，今天在加盟記者會亮相，他表示，期待比以前更進步，會把日本的強度拿回來，和隊友一起好好打...

TPBL／賀家兄弟現身總冠軍賽 賀博挺哈佛學長林書豪

台美混血「賀家兄弟」賀丹、賀博今天現場觀戰台灣職業籃球大聯盟TPBL總冠軍賽，其中賀博表示必須支持哈佛大學學長林書豪，「...

金門籃球熱！良金盃鬥牛賽事精采落幕 四組冠軍出爐

第二屆「良金盃」3對3鬥牛籃球賽於昨天結束為期2日的賽事，共吸引75組隊伍熱情參賽，在兩天的賽事中帶來精采刺激的球場對決...

TPBL／劉志威坦言今年打得掙扎 對阿巴西新約保持開放態度

新北中信特攻隊迎接「黑豹」阿巴西返台，開出「3+2」新約，外傳年薪2500萬元、甚至更高，未獲球團證實；特攻隊總經理劉志...

TPBL／阿巴西返台最想對決林書豪 秋田又遠又冷思念台灣炒飯

「黑豹」阿巴西離開日本職籃秋田北部喜悅隊，再度披上新北中信特攻隊球衣，最大目標當然是幫助老東家奪冠，今天在加盟記者會分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。