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金門籃球熱！良金盃鬥牛賽事精采落幕　四組冠軍出爐

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門籃球之友協會理事長石兆瑉（右一）與良金牧場總經理許金城（左一）表揚優勝隊伍。記者蔡家蓁／攝影
金門籃球之友協會理事長石兆瑉（右一）與良金牧場總經理許金城（左一）表揚優勝隊伍。記者蔡家蓁／攝影

第二屆「良金盃」3對3鬥牛籃球賽於昨天結束為期2日的賽事，共吸引75組隊伍熱情參賽，在兩天的賽事中帶來精采刺激的球場對決，選手與到場觀戰的民眾都反應熱烈，金門籃球之友協會理事長石兆瑉也對本屆賽事給予肯定，他說，這兩天的精彩比賽，讓人看到金門在地籃球的活力，尤其年輕學子在球場上的拼勁，讓人非常感動。

這場賽事於本月14至15日在金門縣立體育館熱烈開打，由良金牧場主辦，金門籃球之友協會、立法委員陳玉珍服務處與金門酒廠共同協辦；賽事設有4個組別，分別為國中男子組、國中女子組、社會男子組與社會女子組。參賽選手卯足全力競技，場場比賽精彩激烈，觀眾掌聲不斷，現場氣氛熱絡。

四組冠軍隊伍表現出色，最終成績如下：

國中男子組：冠軍「金沙國中B」、亞軍「金城國中A」、季軍「金沙國中A」。

國中女子組：冠軍「金寧國中A」、亞軍「緬甸最強」、季軍「金湖國中A」。

社會男子組：冠軍「金門農工A」、亞軍「金門農工B」、季軍「英雄不動產」。

社會女子組：冠軍「王大夫一條根」、亞軍「良金」、季軍「金門高中A」。

選手與觀眾對賽事安排與整體氛圍紛紛表示高度肯定，無論是場地設施、流程安排還是現場氣氛，都讓人留下深刻印象。不少參賽者分享，在比賽中不僅收穫競技經驗，更因民眾熱情加油感受到濃厚人情味，直呼「玩得很開心」，更期待明年再戰。

金門籃球之友協會理事長石兆瑉表示，這次賽事充分展現金門籃球運動的生命力，尤其年輕學子的投入與拚勁令人感動，期盼藉由這類活動，進一步推廣籃球文化，凝聚地方認同感。他也感謝良金牧場長期支持體育賽事，讓地方運動發展有更多動能。

良金牧場總經理許金城也強調，將持續推動體育賽事平台，讓金門青年有更多發光發熱的機會，並希望透過籃球等活動，為地方注入活力與希望。

金門籃球之友協會理事長石兆瑉（左一）與良金牧場總經理許金城（右一）表揚優勝隊伍。記者蔡家蓁／攝影
金門籃球之友協會理事長石兆瑉（左一）與良金牧場總經理許金城（右一）表揚優勝隊伍。記者蔡家蓁／攝影
第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽昨圓滿落幕，圖為各隊伍下場比拚，賽事相當精采。圖／民眾提供
第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽昨圓滿落幕，圖為各隊伍下場比拚，賽事相當精采。圖／民眾提供
第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽登場，良金牧場總經理許金城中場時間摸彩，抽出多位幸運兒。圖/民眾提供
第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽登場，良金牧場總經理許金城中場時間摸彩，抽出多位幸運兒。圖/民眾提供

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