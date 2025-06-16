快訊

監委王榮璋被爆年領250萬元「0業績」 田秋堇再傳公務車爭議

王大陸閃兵案起訴28人 新北檢曝逃避兵役手法「憋氣騙診斷證明」

台股小跌23點收22,049點 台積電下跌5元收1,025元

TPBL／劉志威坦言今年打得掙扎 對阿巴西新約保持開放態度

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
新北中信特攻隊迎接「黑豹」阿巴西（右）重新加盟。記者曾吉松／攝影
新北中信特攻隊迎接「黑豹」阿巴西（右）重新加盟。記者曾吉松／攝影

新北中信特攻隊迎接「黑豹」阿巴西返台，開出「3+2」新約，外傳年薪2500萬元、甚至更高，未獲球團證實；特攻隊總經理劉志威表示，球團對這份合約保持開放態度，包括旅外條款，只要對阿巴西有幫助都可考慮。

阿巴西過去效力特攻3年，轉戰日本職籃1個球季後重回熟悉的環境，簽下3年保障約，加上第4、5年勞資都有選擇權的合約，劉志威說：「一直覺得阿巴西沒有離開，雙方都有意願，他也想回來幫助球隊。」

特攻在阿巴西離隊後，進攻火力受到影響，無緣挺進季後賽，劉志威坦言今年打得掙扎，成績未達預期，阿巴西是攻守核心，可以把在日本職籃學到的東西帶回球隊。

劉志威表示，強化球隊內部競爭很重要，會持續補強本土陣容，至於總教練人選還未完全確定。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

籃球

延伸閱讀

TPBL／阿巴西返台最想對決林書豪 秋田又遠又冷思念台灣炒飯

TPBL／阿巴西重返特攻簽下3+2新約 推測頂級年薪2500萬元

伊朗軍事高層遭以軍擊斃 最高領袖隨即任命接任者

TPBL／黑豹歸來！阿巴西確定重返中信特攻 16日舉行記者會

相關新聞

TPBL／阿巴西重返特攻簽下3+2新約 推測頂級年薪2500萬元

「黑豹」阿巴西重返新北中信特攻隊，今天在加盟記者會亮相，他表示，期待比以前更進步，會把日本的強度拿回來，和隊友一起好好打...

金門籃球熱！良金盃鬥牛賽事精采落幕　四組冠軍出爐

第二屆「良金盃」3對3鬥牛籃球賽於昨天結束為期2日的賽事，共吸引75組隊伍熱情參賽，在兩天的賽事中帶來精采刺激的球場對決...

TPBL／劉志威坦言今年打得掙扎 對阿巴西新約保持開放態度

新北中信特攻隊迎接「黑豹」阿巴西返台，開出「3+2」新約，外傳年薪2500萬元、甚至更高，未獲球團證實；特攻隊總經理劉志...

TPBL／阿巴西返台最想對決林書豪 秋田又遠又冷思念台灣炒飯

「黑豹」阿巴西離開日本職籃秋田北部喜悅隊，再度披上新北中信特攻隊球衣，最大目標當然是幫助老東家奪冠，今天在加盟記者會分享...

TPBL／例行賽對海神數據佳 國王沃許本：一點都不重要

頂著TPBL年度最佳外援的新北國王洋將沃許本，在本季例行賽對海神有21.4分、10.4籃板的優異表現，但沃許本今天受訪時...

TPBL／首屆總冠軍賽明晚開打 新北國王林書豪做好肉搏戰準備

TPBL總冠軍賽明天開打由新北國王主場迎戰海神，當家球星林書豪今天在賽前媒體日受訪時表示，「準備好和對手的肉搏戰，這才是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。