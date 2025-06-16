TPBL／劉志威坦言今年打得掙扎 對阿巴西新約保持開放態度

新北中信特攻隊迎接「黑豹」阿巴西返台，開出「3+2」新約，外傳年薪2500萬元、甚至更高，未獲球團證實；特攻隊總經理劉志威表示，球團對這份合約保持開放態度，包括旅外條款，只要對阿巴西有幫助都可考慮。

阿巴西過去效力特攻3年，轉戰日本職籃1個球季後重回熟悉的環境，簽下3年保障約，加上第4、5年勞資都有選擇權的合約，劉志威說：「一直覺得阿巴西沒有離開，雙方都有意願，他也想回來幫助球隊。」

特攻在阿巴西離隊後，進攻火力受到影響，無緣挺進季後賽，劉志威坦言今年打得掙扎，成績未達預期，阿巴西是攻守核心，可以把在日本職籃學到的東西帶回球隊。

劉志威表示，強化球隊內部競爭很重要，會持續補強本土陣容，至於總教練人選還未完全確定。