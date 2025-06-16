TPBL／阿巴西返台最想對決林書豪 秋田又遠又冷思念台灣炒飯

「黑豹」阿巴西離開日本職籃秋田北部喜悅隊，再度披上新北中信特攻隊球衣，最大目標當然是幫助老東家奪冠，今天在加盟記者會分享返台心情時，笑說：「想念台灣炒飯。」

阿巴西2023、24年獲選T1聯盟年度MVP，也是特攻2023年奪下T1總冠軍的最大功臣，去年展開旅日生涯，待了1個球季後重返國內籃壇，弟弟阿比伯今天在加盟記者會歡迎他返台發展。

阿巴西表示，在秋田隊打球時，有機會到東京、京都打客場比賽，都會利用休假日找一天逛街，享受烏龍麵、燒肉這些美食，不過最好吃還是秋田米。

本季代表秋田隊出賽58場，繳出平均10分、2.8籃板、1.6助攻的數據，阿巴西認為旅日生涯學到很多經驗，也會帶回台灣和隊友分享，他說：「秋田很遠又很冷，沒有太多台灣人，中信球團到秋田看我比賽，覺得很感動。」

特攻從T1聯盟轉戰TBPL，阿巴西返台也有新挑戰，他表示，已在特攻待了3年，很熟悉環境，應該很快就會融入中信這個家庭，未來最想對決林書豪，還有很多沒對過的球員。