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TPBL／阿巴西重返特攻簽下3+2新約 推測頂級年薪2500萬元

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
「黑豹」阿巴西離開日本職籃，重返新北中信特攻隊。記者曾吉松／攝影 藍宗標
「黑豹」阿巴西離開日本職籃，重返新北中信特攻隊。記者曾吉松／攝影 藍宗標

「黑豹」阿巴西重返新北中信特攻隊，今天在加盟記者會亮相，他表示，期待比以前更進步，會把日本的強度拿回來，和隊友一起好好打拚，贏得每場比賽。

阿巴西去年前往日本職籃發展，上個月底買斷與秋田隊的合約，重回熟悉的特攻隊，簽下3年保障約，再加兩年勞資都有選擇權的合約，他說：「中信就像家人，球團很有誠意，我才會回來。」

阿巴西表示，自己在日本出生，過去一直在台灣打球，本來就想挑戰外國職籃，在秋田隊最大收穫、成長就是學到保護身體，畢竟受傷就打不了球。

他說：「在日本學到很多經驗，運球、投籃都比以前好，秋田隊是防守型球隊，感謝教練對我有耐心。」

據了解，阿巴西的年薪達到2500萬元，成為聯盟頂級數字，特攻隊總經理劉志威未證實數字。

阿巴西回歸中信特攻隊記者會，領隊楊淑惠（左）贈送紀念品。記者曾吉松／攝影 曾吉松
阿巴西回歸中信特攻隊記者會，領隊楊淑惠（左）贈送紀念品。記者曾吉松／攝影 曾吉松

阿巴西（右）回歸中信特攻隊記者會，中信特攻球員謝亞軒（左）到場祝福。記者曾吉松／攝影 曾吉松
阿巴西（右）回歸中信特攻隊記者會，中信特攻球員謝亞軒（左）到場祝福。記者曾吉松／攝影 曾吉松

阿巴西（右）回歸中信特攻隊記者會，弟弟獻花。記者曾吉松／攝影 曾吉松
阿巴西（右）回歸中信特攻隊記者會，弟弟獻花。記者曾吉松／攝影 曾吉松

阿巴西（右二）回歸中信特攻隊記者會，中信娛樂董事長陳國恩（左二）、領隊楊淑惠（左一）、中信金董事會秘書長高人傑（右一）。記者曾吉松／攝影 曾吉松
阿巴西（右二）回歸中信特攻隊記者會，中信娛樂董事長陳國恩（左二）、領隊楊淑惠（左一）、中信金董事會秘書長高人傑（右一）。記者曾吉松／攝影 曾吉松

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