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TPBL／阿巴西重返特攻簽下3+2新約 推測頂級年薪2500萬元
「黑豹」阿巴西重返新北中信特攻隊，今天在加盟記者會亮相，他表示，期待比以前更進步，會把日本的強度拿回來，和隊友一起好好打拚，贏得每場比賽。
阿巴西去年前往日本職籃發展，上個月底買斷與秋田隊的合約，重回熟悉的特攻隊，簽下3年保障約，再加兩年勞資都有選擇權的合約，他說：「中信就像家人，球團很有誠意，我才會回來。」
阿巴西表示，自己在日本出生，過去一直在台灣打球，本來就想挑戰外國職籃，在秋田隊最大收穫、成長就是學到保護身體，畢竟受傷就打不了球。
他說：「在日本學到很多經驗，運球、投籃都比以前好，秋田隊是防守型球隊，感謝教練對我有耐心。」
據了解，阿巴西的年薪達到2500萬元，成為聯盟頂級數字，特攻隊總經理劉志威未證實數字。
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