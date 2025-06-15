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TPBL／例行賽對海神數據佳 國王沃許本：一點都不重要

中央社／ 台北15日電
沃許本。新北國王提供
沃許本。新北國王提供

頂著TPBL年度最佳外援的新北國王洋將沃許本，在本季例行賽對海神有21.4分、10.4籃板的優異表現，但沃許本今天受訪時強調：「例行賽一點都不重要，總冠軍賽才見真章。」

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽，將於明天起由新北國王和高雄全家海神進行7戰4勝制的比拚；國王在今天舉行賽前媒體日，主力球員都談到備戰狀況。

沃許本（Jason Colin Washburn）今年在TPBL例行賽對海神的比賽，平均繳出21.4分、10.4籃板，且命中率超過6成的驚人數據，總冠軍賽預料將成為國王的禁區主力。

不過，沃許本對此表示，例行賽已經結束了，那些數據一點都不重要，「對手在總冠軍賽一定會用不同方式來限制我，如果沒有，那我就繼續這樣打，但主要還是我們球隊要如何應戰」。

至於拿到年度外援獎項，沃許本強調，今年加入球隊後，完全沒想過這些個人獎項，「球季之初球團要我扮演很多角色，我就是盡力去做，當然，球隊拿到好成績，對我絕對是加分，一切要歸功隊友，我才能獲獎」。

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