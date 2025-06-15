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TPBL／首屆總冠軍賽明晚開打 新北國王林書豪做好肉搏戰準備

中央社／ 台北15日電
林書豪備戰。新北國王提供
林書豪備戰。新北國王提供

TPBL總冠軍賽明天開打由新北國王主場迎戰海神，當家球星林書豪今天在賽前媒體日受訪時表示，「準備好和對手的肉搏戰，這才是總冠軍賽該有的氛圍。」

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽，將於明天起由新北國王和高雄全家海神進行7戰4勝制的比拚。

國王靠著例行賽戰績龍頭，加上季後賽首輪4比0橫掃台北台新戰神的氣勢，相當被看好有機會奪冠。

林書豪今天在賽前媒體日接受聯訪時表示，對海神肯定就是一場肉搏戰，這就是季後賽的打法，「不過還是得看裁判的尺度，但整體而言就是要讓對手打得不舒服，我們都做好上身體的準備。」

林書豪也稱讚海神是支在進攻、防守都很強的球隊，「我們非常尊重他們，海神會傳球、分球，三分球也很準，打到例行賽的後段，海神已經是一支不一樣的球隊，是一支更好的球隊。」

談到自己首度獲得年度最有價值球員（MVP）獎項，林書豪也謙虛提到，從加入球隊第1天起，「教練就給我很大的發揮空間，可以自在做自己，有時候想比較多，球員之間也會鼓勵我打自己的籃球，我很開心能在這樣環境做喜歡的事情。」

林書豪也透露，儘管之前對戰神的比賽身上有傷，但經過1週的休息後，目前「狀況100%」，但他也強調，「總冠軍賽瞬息萬變，誰也不知道會怎樣，我當然希望自己能健康打完這個系列賽。」

TPBL冠軍賽賽程(7戰4勝制)

6/16(一) 19：00 高雄全家海神 VS.新北國王 新莊體育館

6/18(三) 19：00 高雄全家海神 VS.新北國王 新莊體育館

6/21(六) 17：00 新北國王 VS. 高雄全家海神 高雄巨蛋

6/23(一) 19：00 新北國王 VS. 高雄全家海神 高雄巨蛋

*6/25(三) 19：00 高雄全家海神 VS.新北國王 新莊體育館

*6/27(五) 19：00 新北國王 VS. 高雄全家海神 高雄巨蛋

*6/29(日) 17：00 高雄全家海神 VS.新北國王 新莊體育館

*如有必要才舉行

新北國王備戰。新北國王提供
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新北國王備戰。新北國王提供
新北國王備戰。新北國王提供

新北國王林書緯備戰。新北國王提供
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新北國王備戰。新北國王提供
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新北國王備戰。新北國王提供
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新北國王備戰。新北國王提供
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