TPBL／戰神感恩會笑聲中落幕 橘兒最後一舞謝球迷支持

台北台新戰神今天下午於和平籃球館舉辦「戰友們集合啦！」2025球迷感恩會，戰神球員、應援團長Rina及Taishin Wonders到場，邀請戰友們齊聚主場，透過分組遊戲與問答互動，共度一段充滿笑聲與交流的午後。

開場雷蒙恩驚喜加入Taishin Wonders的舞蹈演出，展現不同於賽場上的一面，引來全場熱烈歡呼；活動尾聲他再度拉著學長陳文宏一起熱舞，為現場帶來驚喜彩蛋，笑聲不斷。

感恩會現場笑聲不斷、氣氛熱絡，球員、Taishin Wonders與球迷混編組隊，進行一連串趣味挑戰，球員與戰友們展現滿滿默契。正式開始前的「賽前嗆聲」炒熱氣氛，陳文宏自信喊出：「玩遊戲我很在行。」孫思堯則開玩笑提醒：「輝哥年紀比較大，要記得暖身啦。」

Taishin Wonders橘兒笑說：「今天是我的最終場活動，勝利會是我的」，其中的投籃挑戰成為場上亮點，球員們化身啦啦隊在場邊為球迷加油，投進時高聲歡呼、擊掌慶祝，氣氛熱絡。

黃聰翰提到，這季因傷表現不穩，但非常感謝隊友一路相挺。話一說完，陳冠全立刻喊出「沒關係啦！」觀眾席也傳來「小台加油！」的應援聲，讓他笑著回應：「真的很感謝你們，下一季我會加油。」雷蒙恩則說，看見大家願意花一整天進場支持，讓他非常感動：「你們可以做別的事情，卻選擇來球場支持戰神，對我來說真的很重要。」他也承諾，明年會「進步很多、變得更強」，並希望把中文學得更好，未來能和球迷們多互動。