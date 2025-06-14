快訊

衝突升溫！伊朗揚言加劇回應以色列攻擊 恐攻擊美國中東基地

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／國王林書豪奪年度MVP 獲鑽石總重逾5克拉紀念戒

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪獲選TPBL元年年度MVP。圖／TPBL提供
林書豪獲選TPBL元年年度MVP。圖／TPBL提供

TPBL聯盟在今天公布2024-25賽季TPBL X ALUXE年度最有價值球員（Most Valuable Player）得主為新北國王林書豪，在媒體與球迷共同票選下，林書豪以媒體總分113分、球迷票數18,282票，綜合加權後總得票率超過五成，獲得媒體與球迷雙雙肯定，成為本季MVP。

本季林書豪出賽30場，平均上場32分53秒，繳出場均19.2分、5.7籃板、5.6助攻、1.6抄截，整體命中率43.4%、效率值19.5為本土球員之冠。多項數據相較上賽季成績明顯進步，也幫助國王以例行賽第一種子晉級季後賽。

回顧賽季代表作，林書豪在關鍵戰役中屢次扮演致勝角色。開季首戰（10 月 19 日）對上高雄全家海神，他火力全開砍下 34 分，率領國王旗開得勝，也為球隊注入強心針。進入後段賽程（3 月 23 日）與桃園台啤永豐雲豹交手，他更以單場 36 分再次震撼全場，無論進攻效率還是比賽掌控力，都展現頂級球星水準，帶領國王穩居龍頭。

儘管沒有正式的隊長銜稱，林書豪始終是國王更衣室裡最具分量的存在。他以職業生涯累積的高度與經驗，引導球隊建立紀律與信任感，無論在練習場、比賽現場或是休息時間，都是年輕球員仰賴的對話對象與學習典範。賽季期間，多位隊友與教練都曾提到他的溝通能力與正向影響力，強調他不只是攻防兩端的主軸，更是團隊文化的穩定根基。這份內外兼修的影響力，也是他站上MVP高峰的重要原因。

本次獲獎為林書豪生涯首座台灣職籃MVP殊榮，對聯盟而言，也是TPBL首位獲得該獎項的NBA資歷球員。林書豪本季不僅迅速適應新聯盟節奏，並與沃許本、桑尼等新外援建立良好化學反應。身為國王進軍季後賽的靈魂人物，他不只延續了球場影響力，更將個人品牌轉化為團隊凝聚力。

TPBL聯盟指出，特別感謝ALUXE 亞立詩獨家冠名贊助 TPBL 年度 MVP，重金打造台灣職籃史上首座冠軍獎盃及首枚 MVP 紀念戒指，MVP戒指由鑽石與貴金屬打造，總計鑲嵌超過200顆鑽石、總重逾5克拉，象徵球員燃燒熱血、站上巔峰的閃耀時刻。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

籃球 林書豪 新北國王

延伸閱讀

TPBL／公布年度最佳陣容名單 林書豪領銜第1隊

TPBL／林書豪、高錦瑋領銜年度陣容 國王4人入選最多 

TPBL／讚戰神回到主場做出好調整 林書豪：氣氛好很多

TPBL／高柏鎧奪年度防守球員 攜手林書豪等4將入選防守第一隊

相關新聞

TPBL／國王林書豪奪年度MVP 獲鑽石總重逾5克拉紀念戒

TPBL聯盟在今天公布2024-25賽季TPBL X ALUXE年度最有價值球員（Most Valuable Playe...

籃球／阿根廷邱金龍？超遠絕殺三分球連吉諾布里都驚嘆

阿根廷籃球聯賽8強賽上演驚人一幕，波卡青年隊試圖空中接力絕殺，球卻被西部鐵路隊球員萊斯卡諾（Emilio Lezcano）抄走，萊斯卡諾將球甩出壓哨命中，以76：73拿下勝利。 這段影片在網路上

籃球／陳盈駿重啟公益活動 攜手親友團送愛到台東

陳盈駿上月底結束CBA總冠軍賽事後，返台便馬不停蹄投入公益行程，這次「HAVE A NICE RAY 公益關懷活動」於6...

TPBL／ Taishin Wonders「菲菲」 榮膺TPBL X網路溫度計年度啦啦隊員

隨著TPBL總冠軍賽即將開打，年度獎項也來到尾聲，2024-25賽季「TPBL X網路溫度計年度啦啦隊員」獎項正式揭曉。...

TPBL／黑豹歸來！阿巴西確定重返中信特攻 16日舉行記者會

「黑豹」阿巴西去年前往日本職籃發展，上個月底買斷與秋田隊的合約，如今確定重返TPBL中信特攻隊，球團今天發出採訪邀請，將...

籃球／小強般難纏防守成招牌 林秉聖抗衡「強得離譜」對手

首次挑戰CBA的林秉聖在本季幫助浙江廣廈隊奪冠，今天出席返台記者會分享過程點滴，提到自己最大優點是如「小強」般打死不退的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。