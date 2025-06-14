TPBL／國王林書豪奪年度MVP 獲鑽石總重逾5克拉紀念戒

TPBL聯盟在今天公布2024-25賽季TPBL X ALUXE年度最有價值球員（Most Valuable Player）得主為新北國王林書豪，在媒體與球迷共同票選下，林書豪以媒體總分113分、球迷票數18,282票，綜合加權後總得票率超過五成，獲得媒體與球迷雙雙肯定，成為本季MVP。

本季林書豪出賽30場，平均上場32分53秒，繳出場均19.2分、5.7籃板、5.6助攻、1.6抄截，整體命中率43.4%、效率值19.5為本土球員之冠。多項數據相較上賽季成績明顯進步，也幫助國王以例行賽第一種子晉級季後賽。

回顧賽季代表作，林書豪在關鍵戰役中屢次扮演致勝角色。開季首戰（10 月 19 日）對上高雄全家海神，他火力全開砍下 34 分，率領國王旗開得勝，也為球隊注入強心針。進入後段賽程（3 月 23 日）與桃園台啤永豐雲豹交手，他更以單場 36 分再次震撼全場，無論進攻效率還是比賽掌控力，都展現頂級球星水準，帶領國王穩居龍頭。

儘管沒有正式的隊長銜稱，林書豪始終是國王更衣室裡最具分量的存在。他以職業生涯累積的高度與經驗，引導球隊建立紀律與信任感，無論在練習場、比賽現場或是休息時間，都是年輕球員仰賴的對話對象與學習典範。賽季期間，多位隊友與教練都曾提到他的溝通能力與正向影響力，強調他不只是攻防兩端的主軸，更是團隊文化的穩定根基。這份內外兼修的影響力，也是他站上MVP高峰的重要原因。

本次獲獎為林書豪生涯首座台灣職籃MVP殊榮，對聯盟而言，也是TPBL首位獲得該獎項的NBA資歷球員。林書豪本季不僅迅速適應新聯盟節奏，並與沃許本、桑尼等新外援建立良好化學反應。身為國王進軍季後賽的靈魂人物，他不只延續了球場影響力，更將個人品牌轉化為團隊凝聚力。

TPBL聯盟指出，特別感謝ALUXE 亞立詩獨家冠名贊助 TPBL 年度 MVP，重金打造台灣職籃史上首座冠軍獎盃及首枚 MVP 紀念戒指，MVP戒指由鑽石與貴金屬打造，總計鑲嵌超過200顆鑽石、總重逾5克拉，象徵球員燃燒熱血、站上巔峰的閃耀時刻。