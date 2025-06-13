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籃球／陳盈駿重啟公益活動 攜手親友團送愛到台東
陳盈駿上月底結束CBA總冠軍賽事後，返台便馬不停蹄投入公益行程，這次「HAVE A NICE RAY 公益關懷活動」於6月9日、10日分別在台東縣新生國小及大武國小舉行。6月9日不僅是活動第一站，更是陳盈駿本人的生日，現場的小球員們齊聲高唱生日快樂歌，為盈駿送上最溫馨、最難忘的生日祝福，氣氛溫馨感人。
「HAVE A NICE RAY 公益關懷活動」自2021年開始推動，過去曾在桃園、新竹、苗栗等地舉辦，儘管過去兩年因賽季或行程暫停，但陳盈駿提到，只要時間允許，他一定會持續將這項活動辦下去，帶給孩子們更多希望與鼓勵。
陳盈駿表示：「身為一位職業籃球員，現在有能力回饋社會，是一件非常幸福的事。我希望透過自己的影響力，鼓勵更多喜歡運動、喜歡籃球的孩子勇敢追夢。這次活動不只是我個人的付出，也有我家人和學生時期隊友的陪伴，因此格外有意義。」
今年，活動首度移師台東，除地點特別具意義外，也邀請到陳盈駿的學弟、職籃球員黃泓瀚一同參與，為當地孩子帶來更豐富的籃球體驗與學習機會。陳盈駿也特別感謝NIKE Social Community Impact計畫對活動的支持與贊助，提供孩子們專業的運動服裝、籃球與多項獎品，讓活動順利進行，也讓更多孩子在籃球的旅程中擁有更好的起點。
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