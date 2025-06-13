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籃球／阿根廷邱金龍？超遠絕殺三分球連吉諾布里都驚嘆

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷球員投出超大號絕殺三分球。截圖自影片畫面
阿根廷球員投出超大號絕殺三分球。截圖自影片畫面

阿根廷籃球聯賽8強賽上演驚人一幕，波卡青年隊試圖空中接力絕殺，球卻被西部鐵路隊球員萊斯卡諾（Emilio Lezcano）抄走，萊斯卡諾將球甩出壓哨命中，以76：73拿下勝利。

這段影片在網路上被瘋傳，NBA馬刺隊阿根廷傳奇球星吉諾布里（Manu Ginobili）也發文感嘆，「阿根廷籃球聯賽總決賽第3戰（實際上是8強賽），結局太不可思議了！我好像從沒看過這種畫面，難以置信的結局！從沒見過這種場面。」

值得一提的是，台灣的SBL也曾發生過類似場面，2018年例行賽金門酒廠隊與台北達欣工程隊交手，達欣原本只要把比賽拖完就能拿下勝利，沒想到林宜輝卻突然出手三分球沒進，金酒隊邱金龍拿到籃板後隨手往籃框扔，想不到球竟然命中，成為台灣籃球史上最經典的絕殺場面。

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