快訊

逢甲大學路樹倒塌畫面曝光 4學生遭壓傷1人命危送醫搶救中

9秒縮時影片曝光！以空襲當下數十架客機正飛越伊朗 緊急逃離戰區

桃園蘆竹飼料場廚餘氣爆！現場燃燒 6人送醫、1人80%燒燙傷

TPBL／ Taishin Wonders「菲菲」 榮膺TPBL X網路溫度計年度啦啦隊員

聯合報／ 即時報導
TPBL X 網路溫度計年度啦啦隊員菲菲。圖／TPBL提供
TPBL X 網路溫度計年度啦啦隊員菲菲。圖／TPBL提供

隨著TPBL總冠軍賽即將開打，年度獎項也來到尾聲，2024-25賽季「TPBL X網路溫度計年度啦啦隊員」獎項正式揭曉。本屆得主由Taishin Wonders人氣成員菲菲奪下，菲菲不僅在「輿情指標」項目中獲得滿分，亦以粉絲票選第二的成績，強勢登頂綜合評比第一。

本次票選機制首次採輿情指標與粉絲投票各50%的綜合評分方式，其中，輿情指標透過大數據股份有限公司旗下《KEYPO 大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，涵蓋網路聲量、社群互動與平均回應度等面向，體現啦啦隊員的整體影響力與關注度，粉絲票選則反映支持者對啦啦隊文化的高度參與與熱情。

在「輿情指標」部分，菲菲獲得滿分50分，是全體入圍者中聲量與互動表現最突出的隊員；在粉絲票選方面，她亦以7,844票拿下第二名，展現高度人氣與支持度。綜合總分後穩坐榜首。

不只是聲量與票數領先，菲菲在舞台上的敬業態度也令人動容。身為同時活躍於棒球與籃球場的雙棲啦啦隊員，她幾乎全勤出席戰神主場賽事，即使賽程緊湊也堅持練習與演出，展現超高職業素養。

今年4月13日，Taishin Wonders全員到齊為戰神應援，當天的開場表演是本季最具話題的開場表演之一，菲菲在該場演出中擔任技術難度極高的「上層」位置。由於菲菲的身高略高於傳統上層的身高標準，這讓菲菲在平衡與動作完成度上的要求更高。她透過反覆練習與極佳的肢體協調能力，最終完美詮釋動作，也讓現場觀眾留下深刻印象。

Taishin Wonders啦啦隊總監Anny安妮也對菲菲給出高度評價：「菲菲是一個很謙虛的女孩，即便在棒球圈已有一定經驗與名氣，但來到戰神，仍願意把自己歸零，從頭開始學習。」談到團隊角色，安妮也表示：「她是屬於比較沉穩、聆聽型的成員，不會強勢表達，但若你詢問她，她會給出非常有經驗與建設性的建議，是一個溫柔卻有力量的存在。」

Taishin Wonders一直期許以全新應援風格和互動設計，打破過去「表演」與「觀眾」的界線，讓球迷得以透過現場活動、主題週、社群參與等多元方式，深入參與比賽情境。菲菲作為其中的關鍵角色之一，不僅展現穩定的舞蹈實力與親和魅力，更藉由社群持續與粉絲連結，讓球迷能更深刻感受現場文化的魅力與溫度。

TPBL期望透過「年度啦啦隊員」的表揚，不僅肯定啦啦隊員的辛勞與貢獻，也進一步強化職業籃球賽事的整體娛樂體驗與文化深度。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

籃球

延伸閱讀

TPBL／黑豹歸來！阿巴西確定重返中信特攻 16日舉行記者會

TPBL／年度啦啦隊獎項出爐！中信特攻Passion Sisters獲選

啦啦隊爆出包養歪風 草莓鬆口認了被開這個價碼

「情色教主」爆啦啦隊包養內幕！富商亂喊價：10萬得手

相關新聞

TPBL／黑豹歸來！阿巴西確定重返中信特攻 16日舉行記者會

「黑豹」阿巴西去年前往日本職籃發展，上個月底買斷與秋田隊的合約，如今確定重返TPBL中信特攻隊，球團今天發出採訪邀請，將...

籃球／林秉聖CBA奪冠打響名號 開始打探台灣球員潛力股

「齊天大聖」林秉聖回來了！帶著CBA總冠軍的榮耀返台，暢談過去這個賽季的心路歷程，林秉聖感謝過去學長打下的基礎，而自己的...

籃球／阿根廷邱金龍？超遠絕殺三分球連吉諾布里都驚嘆

阿根廷籃球聯賽8強賽上演驚人一幕，波卡青年隊試圖空中接力絕殺，球卻被西部鐵路隊球員萊斯卡諾（Emilio Lezcano）抄走，萊斯卡諾將球甩出壓哨命中，以76：73拿下勝利。 這段影片在網路上

籃球／陳盈駿重啟公益活動 攜手親友團送愛到台東

陳盈駿上月底結束CBA總冠軍賽事後，返台便馬不停蹄投入公益行程，這次「HAVE A NICE RAY 公益關懷活動」於6...

TPBL／ Taishin Wonders「菲菲」 榮膺TPBL X網路溫度計年度啦啦隊員

隨著TPBL總冠軍賽即將開打，年度獎項也來到尾聲，2024-25賽季「TPBL X網路溫度計年度啦啦隊員」獎項正式揭曉。...

籃球／小強般難纏防守成招牌 林秉聖抗衡「強得離譜」對手

首次挑戰CBA的林秉聖在本季幫助浙江廣廈隊奪冠，今天出席返台記者會分享過程點滴，提到自己最大優點是如「小強」般打死不退的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。