TPBL／黑豹歸來！阿巴西確定重返中信特攻 16日舉行記者會

「黑豹」阿巴西去年前往日本職籃發展，上個月底買斷與秋田隊的合約，如今確定重返TPBL中信特攻隊，球團今天發出採訪邀請，將在16日為他舉行加盟記者會。

阿巴西代表秋田出賽58場，繳出平均10分、2.8籃板、1.6助攻的數據，不過今年5月買斷合約，返台後先入伍服役，預計在6月中旬退伍。

而中信特攻在阿巴西離隊後，進攻火力受到影響，無緣挺進季後賽，已經展開對下個賽季的補強，找回阿巴西這位T1聯盟兩屆MVP好手。