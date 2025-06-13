籃球／小強般難纏防守成招牌 林秉聖抗衡「強得離譜」對手

首次挑戰CBA的林秉聖在本季幫助浙江廣廈隊奪冠，今天出席返台記者會分享過程點滴，提到自己最大優點是如「小強」般打死不退的難纏防守，還有一年合約的他，也期許在組織球隊、命中率上再進化。

林秉聖原本大學畢業就想挑戰CBA但未獲青睞，從台灣出發打過T1聯盟中信特攻、台新戰神，到這個賽季親身體驗中國聯賽強度，稱讚對方「強得離譜」，無論個人進攻、身體素質都異於常人，「我已經百分百去防守，對方可能只感受到30%、40%的壓力。」

林秉聖也因此學習到很多，他在隊友孫銘徽身邊，親身體驗這位一級控衛的強悍之處，「之前就看過他的影片，而實際在場上，他總是能發現傳球機會，利用時間差等方式找到縫隙。」

林秉聖帶著CBA總冠軍的榮耀返台，在記者會上暢談過去這個賽季的心路歷程。記者蘇志畬／攝影

至於自己的最大優勢，林秉聖認為還是在防守，「可能就是很難纏，跟小強一樣黏在旁邊，給他們壓力。」這點應該是給對手印象最深的地方。

林秉聖也提到，過去之前自己做過很多研究，觀察浙江廣廈隊的體系、輪轉，希望能夠盡快融入，但也有遇到低潮的時候，得失心很重的他，看到網友「被高估」的說法也會陷入負面思考。

不過林秉聖表示，自己會透過看書轉念，像是有一本書中就提到「不管輸球贏球、好事壞事，那天過了就過了，隔天還是要讓自己進步。不能因為表現好壞，就停止訓練。」像是《原子目標》、《原子習慣》、《被討厭的勇氣》都是林秉聖求教過的書籍。