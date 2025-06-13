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籃球／林秉聖CBA奪冠打響名號 開始打探台灣球員潛力股

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林秉聖秀出右手的佛珠，認為對自己拿下CBA總冠軍有幫助。記者蘇志畬／攝影
林秉聖秀出右手的佛珠，認為對自己拿下CBA總冠軍有幫助。記者蘇志畬／攝影

「齊天大聖」林秉聖回來了！帶著CBA總冠軍的榮耀返台，暢談過去這個賽季的心路歷程，林秉聖感謝過去學長打下的基礎，而自己的努力也讓當地更重視台灣球員，「甚至有經紀人、球團問我，有沒有推薦的台灣球員？」

林秉聖在2024-25賽季轉戰CBA，並在選秀會上以首輪第4順位獲得浙江廣廈隊的青睞，並一路幫助球隊打進季後賽，更拿下隊史第一座的CBA冠軍，林秉聖在封王戰中，繳出10分、2籃板。

廣廈過去曾有「野獸」林志傑、「飛人」劉錚及吳岱豪等台灣球員效力，林秉聖表示，因為過去學長的表現，不管態度、技術都帶給廣廈幫助，自己過去時也受到非常大的期待，「希望我能幫助他們拿下一座總冠軍。」

最後能夠幫助球隊奪冠完成目標，林秉聖坦言過程並非一路順遂，自己也有經歷低潮，像是有時表現好卻突然沒上場時間，或是轉換成角色球、苦工等，但也能理解教練團、團隊的需求，「自己就是轉換心態，這個賽季無論經驗、心態上的成長，都學到很多。」

林秉聖頗有「冠軍命」，職業生涯第一個賽季就幫助中信特攻隊奪冠，上個賽季效力台北戰神隊也打進冠軍賽，轉戰CBA第一年，當地媒體也知道他的「好運」，例行賽就開始稱呼他「福星」，不過林秉聖直到奪冠後，才接受這個稱號。

職業生涯屢闖冠軍賽，林秉聖開玩笑說：「可能佛珠有幫助吧。」他透露這是賽季前球隊老闆帶大家去寺廟參拜祈福時獲得，一直帶在身邊，心靈感覺平靜，「因為有拿到冠軍，感覺可以信一下。」

林秉聖在2019年大學畢業曾報名CBA選秀結果落選，如今繞了一圈又回到最初目標，林秉聖想跟5年前的自己說「辛苦了，這5年來你非常努力」，林秉聖表示，自己當時初出茅廬，覺得在UBA打得不錯可以試試看，結果不是那麼美麗，但回頭看是很好的經驗。

如今也是大學畢業季，林秉聖坦言，也有UBA球員問自己，應不應該畢業就去挑戰CBA，就自己的經驗來看，要去的話心態要非常堅定，可能會遇到一開始打不到球、上場時間少的狀況，「但都要告訴自己是可以的，持續努力、等待機會，讓他們看見。」

林秉聖帶著CBA總冠軍的榮耀返台，在記者會上暢談過去這個賽季的心路歷程。記者蘇志畬／攝影
林秉聖帶著CBA總冠軍的榮耀返台，在記者會上暢談過去這個賽季的心路歷程。記者蘇志畬／攝影

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籃球 林秉聖

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