BCL／4分差不敵地主杜拜青年國民 領航猿無緣4強

PLG新科冠軍桃園璞園領航猿今天在缺少球隊一哥盧峻翔的情況下，於BCL八強賽出戰地主球隊杜拜青年國民，兩隊本場比賽也展開一場激烈拉鋸戰，最終領航猿就以88：92敗下陣來，無緣4強。

領航猿日前在BCL東亞區資格賽脫穎而出後，在BCL正賽分組賽則是以1勝1敗的成績晉級到8強淘汰賽，11日晚間的8強賽領航猿則是對上地主同時也是上屆亞軍的杜拜青年國民隊。

在盧峻翔於小組賽第二戰就受傷缺陣的情況下，洋將葛拉漢扛起進攻重任，不過青年國民洋將、近兩場比賽都轟下40分的華盛頓（Deshawndre Washington）手感同樣火燙，兩人也領軍展開拉鋸戰。

第四節9分10秒青年國民先是由阿拉莫里（Omer Alameri）投進超前比數的三分球，隨後洋將華盛頓完成「三分打」後，洛夫（Jermaine Love）又靠著個人能力連得4分，幫助杜拜青年國民取得7分領先。

不過領航猿葛拉漢關鍵時刻再度挺身而出屢屢製造犯規站上罰球線，加上後衛陳力生也加入搶分行列，幫助領航猿在比賽最後4分半鐘又追到僅剩1分差距，但關鍵時刻勒夫又連得4分，幫助青年國民保住領先優勢。

倒數49秒領航猿靠著伯朗兩罰俱中追到1分差，但手感火燙的勒夫再度跳投命中，反觀領航猿葛拉漢三分線外出手不進，讓比賽勝負底定，最終就由青年國民以4分差距搶下4強門票，領航猿首次的BCL正賽之旅止步8強。

領航猿以葛拉漢攻下37分表現最佳，伯朗則有16分、12籃板，至於青年國民以華盛頓27分最佳，勒夫23分，且多數得分都集中在第四節，成為青年國民贏球最大功臣。