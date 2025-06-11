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籃球／自媒體稱基隆球隊加入SBL 籃協發聲明駁不實訊息

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華籃協副秘書長張承中。 聯合報系資料照
中華籃協副秘書長張承中。 聯合報系資料照

近日籃球自媒體爆出基隆陽明海運籃球隊將於新賽季正式加入SBL的消息，並直指該隊將瞄準昔日MVP等級球員進行補強，不過今天中華籃球協會透過聲明譴責該媒體散佈不實訊息。

籃協聲明如下：

近日有BASKETBALL TOP5等新聞媒體、網路平台未經查證而報導、散佈有關SBL超級籃球聯賽之不實訊息，中華民國籃球協會特嚴正聲明如下，並譴責不負責任之言論。

中華民國籃球協會於113年理事會通過同意基隆市政府成立球隊參加SBL，至今本會尚未收到基隆市政府之進一步訊息，所謂「基隆陽明海運籃球隊」為不正確之資訊，陽明海運股份有限公司亦向本會反應無「冠名」任何球隊之情事，有關報導之不正確資訊望各界切勿再引述。

本會懇請各界詳盡查證後，再為報導或評論，以免不正確之消息誤導球迷及社會大眾。

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