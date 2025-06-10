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TPBL／馬建豪腹部肌肉撕裂 球團公告需休養3至4周

聯合新聞網／ 綜合報導
馬建豪腹部傷勢需休養3至4周。截圖自福爾摩沙夢想家FB
馬建豪腹部傷勢需休養3至4周。截圖自福爾摩沙夢想家FB

TPBL福爾摩沙夢想家隊季後賽以1：4遭高雄全家海神隊淘汰，G5陣中球星馬建豪與海神洋將威勝（Kaleb Wesson）激烈碰撞後倒地，一度無法起身，隨後遭擔架抬出場外。夢想家昨天公布他的傷勢是右側腹部外側肌肉、肌腱都有撕裂，可能要休息將近1個月。

馬建豪G5上陣31分鐘，12投5中拿下13分，末節他一度連拿4分幫助落後的夢想家追到剩2分落後，接下來他防守不慎撞到海神洋將威勝，當下痛苦倒地無法起身，遭擔架抬出場外，雖不久後自己慢慢走回板凳席，但沒有再上陣，球隊最終也以102：105不敵海神，無緣晉級冠軍賽。

夢想家昨天也在官方社群更新馬建豪傷情，提到馬建豪經台中烏日林新醫院檢查與治療後，確認他為右側腹部外側肌肉中度撕裂傷，以及肌腱輕度撕裂傷，目前預計需休養3-4周，夢想家醫護團隊將持續關注他的傷勢狀況。

本季回台打球的馬建豪，場均繳出14.9分、3.6籃板與2.1助攻，同時入選年度第一隊，但最終未能幫助球隊前進冠軍賽。

賽後馬建豪在Threads上發文坦言：「真的很不甘心賽季就這樣結束。」他感謝所有球迷、隊友、教練、球團等人的支持，「謝謝你們的支持與不放棄，很抱歉讓你們失望了。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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馬建豪 TPBL

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