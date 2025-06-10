BCL／領航猿敗給衛冕軍仍晉級 盧峻翔確定缺席8強賽

桃園璞園領航猿隊今在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽分組賽第2戰，碰上衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育隊，領航猿缺少球星盧峻翔坐鎮，分差一度被拉開近30分，但領航猿未顯疲態，末節奮起直追，一度追近至13分差，儘管最終仍以82：99吞敗，仍不影響晉級8強賽的資格。

領航猿洋將伯朗（Alec Brown）此役繳出17分、13籃板，布依德（Julian Boyd）同樣拿下17分。李家慷攻下12分為本土最佳，陳力生只打12分鐘，但4投4中拿下9分，展現出色效率。貝魯特體育隊後衛阿拉基（Wael Arakji）狂飆33分、7助攻。

據自由時報報導，領航猿主帥卡米諾斯賽後表示，球員上半場無法適應比賽強度，「我們的球員才24、25歲，沒有經歷過這樣強度的對手，但下半場有找回我們自己的狀態，攻守都有提升，尤其第4節還讓對方的主力再回到場上，這是好的方向，也是接下來我們要在8強賽繼續拿出來的態度。」

卡米諾斯提到盧峻翔因腳踝傷勢，明天8強賽確定不會上場，可能要休養2周，「我們不會冒險，他現在還沒辦法正常走路。」

明晚8強賽領航猿將對決上屆亞軍杜拜青年國民隊，在缺少盧峻翔的情況下，需更多本土球員跳出來貢獻分數，並限制對方頭號砍將華盛頓（Deshawndre Washington），才有機會從地主隊手中搶下一勝。