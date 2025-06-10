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TPBL／海神重返總冠軍賽 主場門票11日全面開賣 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神隊主場總冠軍賽售票圖。圖／高雄全家海神隊提供
海神隊主場總冠軍賽售票圖。圖／高雄全家海神隊提供

高雄全家海神隊Back 4 More浪洄初心，TPBL元年總冠軍賽系列戰第3場21日（六）、第4場23日（一）將回到主場高雄巨蛋點燃戰火，總冠軍賽門票11日（三）18時全面開賣，24-25季票、家庭護照11日（三）中午12時至16時優先購票。

TPBL元年總冠軍賽採7戰4勝制，海神隊主場G3於21日（六）17時登場，G4於23日（一）19時登場，預售票11日（三）18時全面開賣，預售票VIP席3000元，1S席1800元，1A席800元，2B席400元，輪椅席200元。

凡購買全家應援席VIP，持票根至贈品兌換處可兌換50元全家禮物卡壹張、舒跑S運補飲料壹瓶、AQUAS球衣鑰匙圈壹個（價值100元）、應援毛巾壹條（價值450元）。此外賽後20分鐘可以享有主場投籃體驗，享受海神主場氛圍，另外當日至AQUAS STORE消費滿2000元現折300元（部分商品除外）。於開放進場一小時內進場，還有機會參與主隊通道列隊，與球員擊掌近距離迎接球員登場（每場抽出2名）。

購買全家應援席1S持票根至贈品兌換處可兌換50元全家禮物卡壹張、應援毛巾壹條（價值450元）。季後賽廣受好評的「同學 GIVE ME FIVE」、「KTOWN 1+1」、「海得四你」優惠售票方案，總冠軍賽也將持續熱賣，歡迎 #神隊友 進場攜手造浪。

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