籃球／宜蘭U15訓練營復辦 盼傳承已故球星王男桂精神

過去因疫情停辦的宜蘭U15青少年公益籃球訓練營，今年將於6月14日至15日在宜蘭高中復辦，擔任訓練營教練的陳國維表示，希望傳承已故好友、前SBL球星王男桂精神。

有感於宜蘭籃球訓練資源不夠充足，因此2018年在現任超級籃球聯賽SBL台銀技術顧問陳國維號召下，與已故好友王男桂等人攜手回到宜蘭舉行籃球訓練營，希望將一些資源帶回家鄉，回饋基層教練、小朋友，目標除了為宜蘭留下籃球人才，同時把經驗傳承給小球員。

但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，讓陳國維的宜蘭籃球訓練營被迫畫下休止符，但他在這段期間仍不斷與王男桂討論如何把活動辦得更好，期望有朝一日能復辦，沒想到王男桂於2023年突然因車禍意外逝世，讓計畫再度被打亂。

所幸在因緣際會下，陳國維終於在今年重新舉辦宜蘭U15青少年公益籃球訓練營，並找來現任台銀教練陳禹誌、台銀體能教練黃兆佑擔任訓練營教練，尤其主視覺以身穿10號球衣的球員，象徵已離世王男桂精神不滅。

這次訓練營身旁少了王男桂，陳國維接受中央社記者採訪時透露，內心確實有點感傷，因為以前只要遇到問題，王男桂總是會陪著他想辦法，甚至彼此討論、聊天，不過也讓陳國維回想起過去兩人為了訓練營奮鬥畫面，「希望帶著他的想法，把這個訓練營長久做下去」。