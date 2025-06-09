聽新聞
0:00 / 0:00
PLG／富邦勇士3洋將金恩、沃特斯、柏德離隊 球團感謝
台北富邦勇士隊今天宣布洋將金恩（Nick King）、沃特斯（Brandon Walters）、柏德（Jabari Bird）離隊，球團感謝三位洋將本賽季為團隊的努力與貢獻，祝福他們未來職籃生涯一切順利。
金恩於本季初加盟勇士，效力期間金恩於例行賽發揮全能身手，還曾兩度獲選聯盟單周最佳球員，在季後賽與總冠軍賽共出賽6場，場均繳出17.2分、5.8籃板、4.5助攻，強悍的進攻能力，是球隊本季不可或缺的要角。
沃特斯同樣也於季初加入球隊，例行賽表現穩定，來到季後賽開始場場全勤，季後賽出賽4場，場均貢獻14.5分、8籃板、1抄截，來到總冠軍賽出賽7場，繳出9.1分、7.6籃板、1.3助攻，更在5月17日總冠軍賽第五戰末節狂砍五顆三分球，幫助球隊搶下關鍵聽牌戰役。
柏德雖在季中加盟勇士，不過柏德一加入立即對球隊做出實質貢獻，2月6日首秀對上台鋼獵鷹的比賽中，個人砍進22分，投籃命中率高達8成，華麗的運球及多次上演高難度且精湛的中距離跳投，幫助球隊在鋒線戰力的提升。
對於金恩、沃特斯、柏德為團隊的付出，球團表示很榮幸能與三位洋將並肩作戰，感謝他們的效力，期許他們未來的職業生涯一路順遂，持續在場上發光發熱。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言