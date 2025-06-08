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BCL／盧峻翔傷退仍大贏 8強能否出賽領航猿教頭坦言有困難

聯合新聞網／ 綜合報導
領航猿球星盧峻翔本場比賽腳踝扭傷。 取自FIBA官網
領航猿球星盧峻翔本場比賽腳踝扭傷。 取自FIBA官網

今日在杜拜舉行的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽首戰，儘管自家球星盧峻翔開賽只打了2分鐘就因腳踝扭傷提前退場，但桃園領航猿靠著陣中外援們的發揮，並展現「全猿皆兵」的團隊戰力。最終，在外援葛拉漢（Treveon Graham）23分與伯朗（Alec Brown）22分的挹注下，領航猿89：73擊退來自韓國的昌原LG獵隼隊。

領航猿本土一哥「夜王」盧峻翔在開賽1分55秒切入時踩到對方洋將的腳導致右腳踝扭傷，隨後退場接受治療，而在克服首節前半段的小亂流後，領航猿從此一去不回頭，一路帶著領先優勢到中場休息。在第三節甚至將分差擴大至20分之多，終場以16分之差收下BCL正賽首勝。此役本土球員李家慷拿下8分，為本土最高，陳昱瑞也有7分進帳。

葛拉漢本場比賽砍下23分，全場最高。 取自FIBA官網
葛拉漢本場比賽砍下23分，全場最高。 取自FIBA官網

賽後，領航猿總教練卡米諾斯指出，盧峻翔的傷勢對球隊的心理層面帶來很大的影響。「這可能也是我們首節打得不太順利的原因，但我們很快就找到節奏，第四節我們原本有機會以更大的分差贏球，讓接下來更有優勢，但總體來說，還是一場非常棒的勝利。」他表示。

而談到盧峻翔目前的腳踝傷勢狀況，卡米諾斯並無給出明確答覆，他只提到，「我們夠幸運的話，他也許可以在8強中出賽，雖然現在我認為有點困難，但我們就再看看吧！」

領航猿下戰將在台灣時間10日凌晨1點出戰衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育隊，若能再度奪勝，距離晉級複賽之路將輕鬆許多。

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