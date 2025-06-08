TPBL／海神本土球員開火 季後賽G5力克夢想家闖進冠軍賽
台灣職籃TPBL季後賽，今天在台中上演福爾摩沙夢想家主場迎戰高雄全家海神第五戰，雖於上役扳回一城，但仍陷入1勝3負懸崖的夢想家，面臨背水一戰考驗。兩軍今天都全力以赴，全場打得難分難解，首節夢想家以25：24取得領先，但次節結束海神反倒以50：48超車，戰局一路處於緊張局面；下半場戰局仍是膠著，直到第四節剩4分鐘海神拉出5分領先差距，領先到終場以105：102獲勝，系列賽以第三種子下剋上4勝1負，取得與新北國王爭冠資格。
海神本土球員胡瓏貿、邱子軒以先發身分出賽，各有18分進帳，于煥亞則攻下17分，替補洋將摩爾斯則是全隊最高24分；至於夢想家以高柏鎧21分攻勢為主，而蔣淯安18分、馬建豪13分。
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