TPBL／李愷諺22分領軍逆轉 國王橫掃戰神晉級冠軍賽

系列賽以0：3落後的台北台新戰神，今天在主場和平籃球館背水一戰，儘管首節戰神靠著兇猛的外線火力一度取得領先，但末節戰神卻出現進攻熄火的狀況，單節僅拿下14分，讓國王趁勢逆轉並以101：93橫掃戰神，率先搶下冠軍賽首張門票。

TPBL季後賽兩個系列賽在前三戰打完後都形成3：0的一面倒局面，不過在昨天夢想家成功從海神主場搶下一勝後，成功將戰線延長，而今天則是輪到戰神在主場背水一戰。

而今天首節戰神也確實打出亮眼表現，尤其是主控丁聖儒和替補上陣的射手陳文宏，在首節就合力砍進6顆三分球，帶領戰神單節猛轟33分取得領先。

不過第二節國王開始在防守端加壓，打出開節12：2的攻勢逆轉戰局，但戰神在重新調整步調後，由前一場比賽猛轟37分的莫爾曼領軍回敬一波14：0反擊，再度要回領先優勢，上半場打完戰神也保有3分領先。

第三節兩隊仍是一路拉鋸，不過進入第四節後戰況卻風雲變色，國王在桑尼領軍下打出一波10：2的逆轉攻勢，儘管倒數2分鐘戰神靠著米勒的兩罰俱中追到僅剩3分差距，但關鍵時刻曼尼高完成「三分打」，林書緯又補上一記三分球，國王取得9分領先，也讓勝負提前底定，最終國王就以8分差距收下勝利，以及冠軍賽門票。

國王今天以李愷諺攻下22分表現最佳，林書豪則有16分，至於戰神則以丁聖儒17分最佳，陳文宏則有15分，但兩人得分幾乎都集中在上半場，加上第四節團隊僅攻下14分，成為輸球主因。